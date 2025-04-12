ليستر يضع حداً لسلسلة الهزائم بالدوري الانجليزي بتعادله مع برايتون

سجل الثنائي ستيفي مافيديدي وكاليب أوكولي هدفين ليعوض ليستر سيتي تأخره مرتين ويتعادل 2-2 مع مضيفه برايتون آند هوف ألبيون اليوم السبت لينهي سلسلة من ثماني هزائم متتالية وبدون أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولا يزال شبح الهبوط يخيم على ليستر، الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن إبسويتش تاون و14 نقطة عن ولفرهامبتون واندرارز صاحب المركز 17 مع تبقي سبع جولات على نهاية الموسم. ويحتل برايتون المركز التاسع برصيد 48 نقطة.

ومنح الجناح سيمون أدينجرا الفرصة لبرايتون لافتتاح التسجيل بتسديدة ارتطمت في يد المدافع كونور كودي داخل المنطقة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد مراجعة مطولة من حكم الفيديو المساعد نفذها جواو بيدرو بنجاح في الدقيقة 31.

وكاد أدينجرا أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 37 لكن تسديدته ارتطمت بأعلى العارضة وبعدها بدقيقة واحدة ثبت أن هذا الهدف الضائع كان باهظ الثمن، إذ هتفت جماهير ليستر للاحتفال بأول أهداف الفريق في الدوري منذ أكثر من شهرين.

وجاء هدف التعادل عبر مافيديدي الذي دخل المنطقة من الناحية اليسرى ليطلق تسديدة بيمناه ارتدت من الدفاع ليتابعها بأخرى بقدمه اليسرى تجاوزت الهولندي بارت فيربروخن حارس برايتون.

وهذا الهدف الأول لليستر في الدوري منذ الفوز 2-1 على توتنهام هوتسبير في 26 يناير كانون الثاني الماضي.

وسدد مات أورايلي في القائم في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول وتقدم برايتون مرة أخرى بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني بواسطة ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد مراجعة مطولة أخرى لتقنية الفيديو إثر خطأ من لوك توماس على أورايلي، لينفذ بيدرو الركلة الثانية بنجاح أيضا.

لكن أوكولي تسلل خلف الدفاع ليحول تمريرة عرضية من ركلة حرة بضربة رأس للمرمى في الدقيقة 74.

ورغم أنه سنحت لليستر عدة فرص جيدة لتسجيل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة إلا أن الفريق الزائر اكتفى بنقطة مستحقة.

وبعد خسارة مباراته الأخيرة على أرضه 3-صفر أمام أستون فيلا، يمثل فقد نقاط جديدة على ملعبه ضربة قوية لآمال برايتون في محاولة التأهل لإحدى بطولات أوروبا الموسم المقبل.

وقال بيدو صاحب الهدفين "إنه أمر محبط لنا، نحن بحاجة لإيجاد طريقة للفوز بالمباريات. حتى نشارك في أوروبا نحتاج للفوز بالمباريات.

"صنعنا العديد من الفرص ونحتاج لتسجيل المزيد من الأهداف وأنا أيضا بحاجة لتسجيل المزيد من الأهداف. الجميع حزين ومحبط لأننا كان بإمكاننا الفوز، لا يمكننا أن نفقد النقاط".