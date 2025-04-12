مايوركا يعود إلى سكة الانتصارات بفوز على سوسييداد في الدوري الإسباني

عاد ريال مايوركا إلى سكة الانتصارات وذلك بفوزه على مضيفه ريال سوسييداد 2-0 السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل الكندي سايل لارين (20) وسيرخي داردير (47) هدفي مايوركا.

وتقدم مايوركا الذي كان تعرض لخسارتين أمام فالنسيا 1-0 وسلتا فيغو 2-1 في المرحلتين الماضيتين، للمركز الثامن موقتا رافعا رصيده إلى 43 نقطة، ومتقدما بفارق نقطتين عن سوسييداد المتراجع للمركز التاسع موقتا بعدما مُني بخسارته الاولى بعد انتصارين على بلد الوليد 2-1 ولاس بالماس 3-1.

وكان النادي الباسكي ودّع مسابقة الكأس من الدور نصف النهائي أمام ريال مدريد حيث خسر 0-1 ذهابا وتعادلا 4-4 إيابا.

ويلعب لاحقا، خيتافي مع لاس بالماس، وسلتا فيغو مع إسبانيول، وليغانيس مع برشلونة المتصدر.

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات أوساسونا مع جيرونا، وألافيس مع ريال مدريد الثاني، وريال بيتيس مع فياريال، وأتلتيك بلباو مع رايو فايكانو. وتختتم الإثنين بمباراة أتلتيكو مدريد مع بلد الوليد.