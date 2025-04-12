مانشستر سيتي يقلب تأخره بهدفين إلى فوز بخماسية أمام كريستال بالاس ومرموش يسجل

عاد فريق مانشستر سيتي لطريق الانتصارات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما قلب تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه كريستال بالاس إلى فوز 5 / 2.

وتقدم كريستال بالاس بهدف سجله إيبيريشي إيز في الدقيقة الثامنة، وأضاف كريس ريتشاردز الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وتمكن مانشستر سيتي من تقليص الفارق في الدقيقة 33 عن طريق كيفن دي بروين، ثم سجل المصري عمر مرموش هدف التعادل في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، سجل ماتيو كوفاسيتش الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 47، ثم سجل جيمس ميكاتي الهدف الرابع في الدقيقة 56، واختتم نيكو أوريلي الخماسية في الدقيقة 79.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع، محققا انتصاره الثاني في آخر خمس مباريات، وهو الانتصار السادس عشر في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في تسع مباريات والتعادل في سبع.

وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 43 نقطة في المركز الحادي عشر، متلقيا خسارته الأولى في آخر ست مباريات، وهي الخسارة العاشرة في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في عشر مباريات.