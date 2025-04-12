شباب الأهلي يواصل صدارة «دورينا»

تمكن شباب الأهلي من تحقيق فوز غالٍ جاء في الوقت بدل الضائع على مضيفه كلباء بهدفين مقابل هدف، أحرز للفرسان فرديريك كارتابيا وايغور في الدقيقتين «65، 90+10»، فيما أحرز هدف كلباء الإيراني شهريار في الدقيقة «90+7» وذلك ضمن الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع الفرسان رصيده إلى 52 نقطة محافظاً على صدارته بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه الشارقة الذي يملك 41 نقطة ومباراة مؤجلة ضد بني ياس، فيما تجمد رصيد كلباء عند 22 نقطة في المركز 11 ولايزال خطر الهبوط لدوري الهواة يهدده.

في اللقاء الثاني، حصد دبا الحصن ثلاث نقاط غالية في صراعه على الهروب من خطر الهبوط لـ«الهواة» بفوزه 4-2 على حساب مضيفه بني ياس، على ملعب السماوي بالشامخة، وقلب دبا الحصن الطاولة على بني ياس بعدما حول تأخره بهدفين إلى فوز برباعية، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز 13، في حين توقف رصيد «السماوي» عند 22 نقطة في المركز 10.

كما تعادل عجمان والجزيرة 1 ــ 1 في المباراة التي جرت باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، ليرتفع رصيد عجمان إلى 27 نقطة والجزيرة إلى 31 نقطة.

على جانب آخر، تستكمل بقية مباريات الجولة 21، اليوم، بثلاثة لقاءات، في الأولى يستضيف الوصل صاحب المركز الرابع «33 نقطة» في تمام الساعة الثامنة والنصف على استاد زعبيل بدبي، ضيفه الوحدة صاحب المركز الثالث «35 نقطة»، ويشهد اللقاء بينهما الصراع على المركز الثالث في الترتيب، وفي اللقاء الثاني، يستقبل خورفكان صاحب المركز السابع بـ30 نقطة جاره البطائح صاحب المركز 12 بـ20 نقطة في ديربي يأتي بحسابات متباينة لكل فريق، وذلك في تمام الساعة الخامسة و50 دقيقة مساء على ملعب صقر بن محمد القاسمي في خورفكان.

وفي اللقاء الثالث، يستضيف العين صاحب المركز الخامس بـ30 نقطة على ملعبه باستاد هزاع بن زايد في السادسة إلا خمس دقائق مساءً فريق العروبة صاحب المركز الأخير بـ6 نقاط.