شباب الأهلي المتصدر يحلّ ضيفاً على اتحاد كلباء

تنطلق، اليوم، الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين بثلاث مباريات، حيث يحل شباب الأهلي ضيفاً على كلباء عند الساعة الثامنة والنصف مساء، ويسعى اتحاد كلباء، الذي يتهدده خطر الهبوط لدوري الدرجة الأولى برصيد 22 نقطة في المركز الـ 11 إلى تحسين الصورة، ومصالحة جمهوره في أعقاب حصول النمور على نقطة يتيمة من المباريات الخمس الأخيرة، التي تلقى فيها الفريق 4 هزائم، كان آخرها أمام العروبة المهدد هو الآخر بالعودة من جديد للعب في دوري الهواة.

وتبدو صفوف المدرب الصربي، فوك رازوفيتش، غير مكتملة لخوض مباراة اليوم المهمة بغياب أبرز اللاعبين، على رأسهم الإيراني مهدي قائدي هداف النمور، إلى جانب كل من كايو وجوستافو المعارين من شباب الأهلي، ويتوقع بأن تحظى بحضور جماهيري كبير من قبل أنصار الفريقين، وكانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين سلبياً.

ويبحث شباب الأهلي عن فوز يعيده لطريق الانتصارات بعد تعادله في الجولتين الأخيرتين سلبياً مع الشارقة والعين، وعن محاولة توسيع فارق النقاط بينه وبين مطارد صاحب المركز الثاني الشارقة، الذي يغيب أيضاً عن مواجهات الجولة 21 بعد الغياب عن الجولة الماضية، لتأجيل مبارياته بسبب مشاركته في دوري أبطال آسيا، بالإضافة لرغبة «الفرسان» في تعزيز صدارتهم الحالية لجدول ترتيب الدوري، إذ يعتلون القمة برصيد 49 نقطة.

وقال المدرب فوك رازوفيتش: «تنتظرنا مباراة قوية ضد واحد من أفضل الفرق في الدوري، والمرشح الأول لنيل اللقب، وأشار إلى أن كل شيء وارد خلال المباراة، وخلال مباريات دوري المحترفين كل شيء وارد، ومن الممكن تحقيق الفوز، أو تلقي الخسارة، خصوصاً أن دورينا غير متزن، والمفاجآت قد تكون واردة».

وتابع: «الكل يعلم بأننا لن نلعب بجميع اللاعبين الأساسيين في هذه المباراة بالذات، لكن اللاعبين البدلاء في أتم الجاهزية والاستعداد، وسنحاول أن نقدم أفضل مباراة على أرضية ملعبنا».

من جانبه، أكد باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، صعوبة مواجهة كلباء، واصفاً صاحب الأرض بالمنافس القوي والملتزم دفاعياً، مع قدرة جيدة على قيادة الهجمات المرتدة، في إشارة لنهاية مباراة الفريقين في الجولة الثامنة من دوري هذا الموسم بالتعادل السلبي، وقال: «واجهنا كلباء في الدور الأول للدوري بملعبنا، وكنا متحكمين بالكامل في المباراة، وفي اللقاء المقبل يجب أن نتمتع بالسرعة في الإيقاع الحركي، وعلينا إيجاد المساحات القليلة، التي نلعب فيها، ما بين الخطين الدفاعيين في المحاور والخط الخلفي والعمق الدفاعي، وهنا نحتاج إلى الحركة وسرعة اتخاذ القرار وتنفيذه، كما علينا التحلي بالفاعلية لتحويل الفرص إلى أهداف، وبالصورة التي تسمح لنا بتحقيق هدفنا بالتفوق على الفريق المنافس، والحصول على نقاط المباراة».

هدف

ويشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في السادسة إلا 5 دقائق، مواجهة تحسين المراكز بين عجمان وضيفه الجزيرة، وتبدو المسافة قريبة بين الفريقين في جدول الترتيب رغم تقدم الجزيرة بـ مراكز «سادس الترتيب»،حيث لا يفصل بينهما غير 4 نقاط، بعد أن حصد عجمان 26 نقطة من 8 انتصارات وتعادلين والخسارة في 10 مباريات، بينما فاز الجزيرة في 9 مباريات والتعادل في 3 والخسارة في 7 مباريات، ويتأخر بمباراة، حيث خاض 19، وعجمان 20 مباراة.

وتبدو كفة الجزيرة الأرجح من خلال المواجهات السابقة، حيث فاز في 14 مباراة من جملة 25 مقابل 5 فاز فيها عجمان، وتعادل الفريقان 6 مرات، وسجل الجزيرة 52 هدفاً مقابل 31 لـ«البرتقالي».

واستعد عجمان للمباراة من خلال 4 تدريبات يومية تحت إشراف مدربه غوران، الذي أكد رضاه عن تحضيراته فريقه، وأن جميع اللاعبين في جاهزية جيدة، مشيراً إلى صعوبة المباراة أمام منافس قوي، وقال إن اللاعبين يركزون لرد اعتبارهم بعد أن خاضوا مباراة سيئة «على حد وصفه» في الدور الأول، خسرها عجمان 0 - 4 على ملعب استاد محمد بن زايد.

6 نقاط

ويستضيف بني ياس على ملعبه بالشامخة في أبوظبي فريق دبا الحصن، عند الساعة 17:55 اليوم، في مواجهة تعد بست نقاط نظراً لوضعية الفريقين في جدول ترتيب المسابقة.

ويدخل الفريقان المباراة بدوافع مشتركة لتحقيق الفوز في صراع الهبوط، إذ يحتل بني ياس المركز العاشر برصيد 22 نقطة، ويبحث عن تأمين موقفه تماماً، والابتعاد أكثر عن الدخول في حسابات معقدة، خصوصاً بعد الدفعة التي حصل عليها بالفوز في الجولة الماضية على العروبة الأخير 2 - 1، وبالتالي الفوز اليوم يعزز موقفه، ويبعد الفريق خطوة كبيرة عن خطر الهبوط، مع تبقي مباراة مؤجلة له ضد الشارقة، إضافة إلى تعويض خسارته من دبا الحصن 0 - 1 في الدور الأول.

أما دبا الحصن الذي يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة فلا بديل أمامه سوى الفوز وتحقيق النقاط الثلاث للإبقاء على بصيص الأمل والتمسك بطوق النجاة، لا سيما أن الفارق بينه وبين البطائح، الذي يسبقه في الترتيب 7 نقاط.

ويغيب الروماني دانييل إيسايلا، مدرب بني ياس عن قيادة الفريق من المنطقة الفنية في مباراة اليوم بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة العروبة الماضية، كما يفتقد الفريق لجهود لاعبه سهيل النوبي للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وقال سورين، مساعد مدرب بني ياس، والذي سيقود الفريق بدلاً من إيسايلا: «إن الفريق أمامه مباراة صعبة أمام منافس مباشر في جدول الترتيب، لذا فإن الفريق مطالب بالتعامل مع المواجهة بأقصى درجات الجدية والتركيز».

من جانبه، شدد حسن العبدولي مدرب دبا الحصن على أن الفريق يخوض المباراة برغبة قوية في الخروج بنتيجة إيجابية، لا سيما أن المباراة في غاية الأهمية رغم أنها أمام منافس قوي، ويملك عناصر جيدة.

وقال العبدولي: «نبحث في مواجهة بني ياس عن تحقيق نتيجة إيجابية تعزز مساعينا في البقاء في دوري المحترفين»، مضيفاً: إن «دبا الحصن يملك مجموعة رائعة من اللاعبين، ويعمل جاهداً لإسعاد جماهيره».