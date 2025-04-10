برشلونة يدك دورتموند برباعية في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا

وضع برشلونة الاسباني قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه الكبير على ضيفه بوروسيا دورتموند الالماني وصيف النسخة الماضية برباعية نظيفة في ذهاب الدور ربع النهائي الاربعاء.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بهدف سجله البرازيلي رافينيا دياز بعد مرور 25 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب لويس كومبانيس في برشلونة.

وفي الشوط الثاني أضاف روبرت ليفاندوفسكي "هدفين" في الدقيقتين 48 و66، واختتم لامين يامال الرباعية في الدقيقة 77.

وازدادت مهمة دورتموند وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي في التعويض صعوبة عندما يلتقي الفريقان إيابا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب سيجنال إيدونا بارك في ألمانيا.

ويتأهل الفائز من مواجهة برشلونة ودورتموند لمواجهة إما إنتر ميلان الإيطالي أو بايرن ميونخ الألماني في الدور قبل النهائي.

وفاز إنتر ميلان في مباراة الذهاب بنتيجة 2 / 1 في معقل بايرن ميونخ، "الثلاثاء"، ويلتقي الفريقان إيابا يوم "الأربعاء" المقبل على ملعب جوسيبي مياتزا.