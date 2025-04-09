فوز أرسنال على الريال يمنح إنجلترا 5 مقاعد في دوري أبطال أوروبا

حسم الفوز الذي حققه فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، على ريال مدريد الإسباني 3 / صفر "الثلاثاء"، بشكل قاطع، حصول إنجلترا على فريق خامس يشارك بدوري أبطال أوربا الموسم المقبل.

وفي إطار الشكل الجديد للمسابقة المكون من 36 فريقا، يمنح الاتحاد الأوروبي "يويفا" مركزا إضافيا لدولتين قدمت فرقهما أفضل أداء بشكل عام خلال ثلاث بطولات أوروبية هذا الموسم.

وتمتلك إنجلترا، التي تصدرت التصنيف منذ بداية الموسم، أكبر عدد من الفرق -5 - لاتزال تلعب في البطولات الثلاث. ولا يمكن لإيطاليا، التي تحتل المركز الثالث، أن تلحق بها.

وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي، وجود فريق خامس سيشارك في دوري الأبطال بعد فوز أرسنال الكبير على الريال في ذهاب دور الثمانية.

وتأتي إسبانيا في المركز الثاني في تصنيف يويفا، ولكن مازال يمكن لإيطاليا اللحاق بها.

وحصلت إيطاليا وألمانيا على المركزين الإضافيين هذا الموسم بناء على نتائج موسم 2023 / 2024 ، حيث شارك بولونيا من إيطاليا وبوروسيا دورتموند من ألمانيا.

وهناك سيناريو غير مسبوق لإنجلترا قد يمكنها من إشراك سبعة فرق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وحال فوز أستون فيلا بلقب دوري الأبطال، واحتلاله أحد المراكز بعد المركز الخامس بالدوري، سيشارك في دوري الأبطال بصفته حامل اللقب.

ويشارك أيضا بطل الدوري الأوروبي في النسخة التالية من دوري الأبطال، وهذا قد يكون مانشستر يونايتد أو توتنهام، حيث أن الفريقين في تنافس على لقب الدوري الأوروبي، كما أنهما بعيدان عن أول خمس مراكز بالدوري الممتاز.