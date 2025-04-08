تعادل شباب الأهلي والعين.. والوصل يقسو على الجزيرة بـ«الخمسة»

إيهاب زهدي، أحمد عيسى

انتهت قمة الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين بالتعادل بين شباب الأهلي وضيفه العين دون أهداف، على ملعب استاد راشد مساء أمس، ليكون التعادل السلبي الأول بين الفريقين في تاريخ دوري المحترفين، ويرفع «الفرسان» رصيده إلى 49 نقطة، ويعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري، ووصل العين إلى 30 نقطة، وتقدم إلى المركز الخامس.

في اللقاء الآخر، حقق الوصل فوزاً كاسحاً على مضيفه الجزيرة بخماسية دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس ضمن مباريات الجولة ذاتها، بعد مباراة تفوق خلالها الوصل الذي واصل نتائجه الإيجابية وحقق أكبر فوز له على الجزيرة في تاريخ لقاءات الفريقين بالمنافسة، رافعاً رصيده إلى 33 نقطة، متقدماً للمركز الرابع في الجدول، على حساب مضيفه الذي تراجع إلى المركز الخامس، بعد أن تجمد رصيده عند 30 نقطة.

تميزت المواجهة بالطابع الهجومي الذي عكس رغبة كل فريق في الفوز، وترجم «الإمبراطور» جهوده سريعاً بإحراز الهدف الأول عن طريق جواو بيدرو في «الدقيقة 7»، والذي فرض بعده سيطرته وأجبر الجزيرة على التراجع للمنطقة الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة لتعديل النتيجة، ولاح عدد من الفرص للفريقين قبل أن يضيف الوصل الهدف الثاني في «الدقيقة 2+90» من الشوط الأول بواسطة جوناتس سانتوس.

وتواصلت المباراة في الشوط الثاني أكثر حماساً وسط هجمات متبادلة مع محافظة الوصل على تفوقه حتى تمكن مهاجمه جواو بيدرو من إضافة الهدف الثالث في «الدقيقة 64»، وأضاف اللاعب ذاته الهدف الرابع والشخصي الثالث له بتسديدة قوية في سقف المرمى عند «الدقيقة 73»، وتبعه البديل طحنون الزعابي بإحراز الهدف الخامس بتسديدة من خارج الصندوق في «الدقيقة 80»، وحافظ بعده الوصل على أفضليته حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز كبير للوصل وخسارة قاسية للجزيرة.