موعد مباراة ريال مدريد وأرسنال في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة وتاريخ المواجهات

موسى علي

يستقبل أرسنال الإنجليزي ضيفه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب غداً الثلاثاء في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع حلم تكرار سيناريو مواجهتهما الوحيدة في المسابقة القارية الأم، حين بلغ أرسنال المباراة النهائية للمرة الأولى والأخيرة في تاريخه.

سجل الفرنسي تييري هنري الهدف الوحيد في ذهاب ثمن نهائي تلك النسخة، والذي كان أيضاً الوحيد في المواجهة، بعدما انتهى لقاء الإياب بالتعادل السلبي، لكن حلم إحراز اللقب انتهى على «استاد دو فرانس» بالخسارة أمام عملاق إسبانيا الآخر برشلونة 1-2.

نستعرض موعد مباراة أرسنال ضد ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للقاء المنتظر.

وتجرى المباراة غدا الثلاثاء الموافق الثامن من أبريل الجاري على ملعب الإمارات في لندن.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة الحادية عشرة مساء (23:00) بتوقيت الإمارات، السابعة مساء بتوقيت (19:00) بتوقيت غرينتش.

ويدير المباراة الحكم البوسني إيرفان بيلجتو.

وتنقل مواجهة أرسنال وريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال مباشرة على:

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