ما الأندية الأكثر وصولاً إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؟

موسى علي

تتجه غداً أنظار محبي كرة القدم في أرجاء المعمورة كافة صوب أوروبا، لمتابعة مباريات بطولتها الأقوى دوري الأبطال، حيث تنطلق مواجهات الدور ربع النهائي بمواجهات من العيار الثقيل.

ويستضيف آرسنال غداً الثلاثاء ريال مدريد في لندن، فيما يحل إنتر ميلان ضيفاً على بايرن ميونيخ هناك في ألمانيا، ويلعب بعد غد الأربعاء برشلونة مع بوروسيا دورتموند، وباريس سان جيرمان مع أستون فيلا.

ويسعى كل نادٍ إلى حجز مقعد في نصف النهائي، ولكن ما هي الأندية الأكثر وصولاً إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في العصر الحديث؟

يتصدر العملاق البافاري بايرن ميونيخ قائمة الأندية الأوروبية الأكثر وصولاً إلى هذا الدور بـ 23 مرة، وبعده ريال مدريد بـ21.

بايرن ميونيخ 23

ريال مدريد 21

برشلونة 20

مانشستر يونايتد 14

تشيلسي 12

يوفنتوس 12