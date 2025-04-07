خسارة ثالثة تواليا لأتالانتا ويوفنتوس يفرط بفرصة التقدم

بات موقع أتالانتا في المركز الثالث المؤهل الى دوري أبطال اوروبا مهددا بعد أن تواصلت نكساته على أرضه بخسارته الاحد امام لاتسيو بهدف ضمن المرحلة 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، لكن يوفنتوس فشل في استغلال الفرصة المتاحة بتعادله امام روما 1-1.

وبعدما كان مرشحا كبيرا للمقارعة على اللقب قبل أسابيع عدة، وضعت الخسارة الثالثة تواليا، أتالانتا، في موقع غير مريح في ظل المطاردة الكبيرة له من العديد من الفرق من بينها لاتسيو.

وتجمد رصيد نادي برغامو عند 58 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن بولونيا الرابع الذي يلتقي نابولي الاثنين، ونقطتين عن يوفنتوس الخامس المتعادل امام روما السابع (53)، ما يعني أن الصراع لا يزال في اوجه على التأهل الى المسابقة القارية المرموقة.

من جهته، عزز لاتسيو رصيده الى 55 نقطة في المركز السادس.

وفشل أتالانتا للمباراة الرابعة تواليا على أرضه في التسجيل، حيث أوحت مباراة الاحد كأن الحقبة الناجحة التي قضاها جان بييرو غاسبيريني على رأس الفريق قد وصلت الى نهاية مع ترجيح رحيله خلال الصيف.

ويتولى غاسبيريني قيادة الفريق منذ عام 2016 ونجح في قيادة الفريق من موقع الفريق الوسطي في الترتيب الى احد المنافسين الاقوياء وصولا للتتويج بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي.

ونفى غاسبيريني أن تكون للمفاوضات حول تمديد عقده اي تأثير على أداء الفريق "هذا الكلام سخيف".

وتابع "في الموسم الماضي، وقعت عقدا في أغسطس، بعد المباراة الأولى من البطولة. لا علاقة لهذا الأمر بالموضوع، بل هو محاولة للبحث عن أعذار".

- "لم يكن يومنا" -

وظهر أتالانتا بعيدا عن المستوى الهجومي الذي أظهره قبل بداية العام الحالي، وهو ما دفع غاسبيريني لاستبدال النيجيري أديمولا لوكمان والدولي ماتيو ريتيغي في الدقيقة 75، قبل أن يتبين لاحقا أن لوكمان قد استبدل عن طريق الخطأ وفقا لما قاله غاسبيريني الذي اوضح "كان من المفترض أن يخرج إيدرسون، لقد ارتكبنا خطأ في الأرقام، اليوم لم يكن يومنا".

وأضاع ريتيغي فرصة أتالانتا الوحيدة الحقيقية قبل أربع دقائق من انتزاع الدنماركي غوستاف إيزاكسن لهدف الفوز لفريق العاصمة (54).

وجاء هدف لاتسيو من هجمة مرتدة بعدما هيأها له زميله النيجيري فيزايو ديلي-باشيرو برأسه ليتابعها إيزاكسن في المرمى.

ويستضيف لاتسيو جاره روما في الجولة المقبلة في ديربي نارييي، فيما يستضيف أتالانتا بولونيا في مباراة مفصلية اخرى.

...ويوفنتوس يرفض الهدية

وفرط يوفنتوس بفرصة التساوي مع أتالانتا بتعادله خارج أرضه امام روما.

وبعدما منح مانويل لوكاتيلي التقدم للبيانكونيري (40)، عادل الاوزبكي إلدور شومورودوف النتيجة لأصحاب الأرض (49).

وهذا التعادل هو الـ 14 لفريق "السيدة العجوز" هذا الموسم من أصل 31 مباراة، وهو الرقم الأعلى بين جميع الفرق.

ويمر روما بفترة انتعاش منذ تعيين كلاوديو رانييري على رأس جهازه الفني، إذ لم يخسر في مبارياته الـ15 الاخيرة في "سيري آ" وتحديدا منذ سقوطه امام كومو في 15 ديسمبر وبات يملك حظوظا كبيرة في المنافسة على المراكز المؤهلة الى دوري الأبطال. إذ يتخلف بفارق 3 نقاط عن بولونيا الرابع، رغم أن الاخير يملك مباراة أقل.

اما يوفنتوس الذي عين إيغور تودور مكان تياغو موتا الشهر الماضي في محاولة للتأهل الى دوري الأبطال، فيدرك ان عدم التأهل هو ضربة كبيرة لاوضاعه المالية.

وفي النتائج الأخرى تعادل فينيتسيا ومضيفه ليتشي 1-1، ليعزز الاخير موقعه بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط، بينما يحتل فينيتسيا المركز التاسع عشر قبل الاخير بـ 21 نقطة.

كما تعادل كالياري الخامس عشر مع إمبولي الثامن عشر من دون أهداف.

وتعادل ايضا تورينو العاشر مع هيلاس فيرونا الرابع عشر 1-1.