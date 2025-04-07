مباراتان في ختام الجولة 20 من دوري المحترفين

إيهاب زهدي، أحمد عيسى

تختتم مباريات الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، اليوم، بمباراتين؛ في الأولى يلتقي شباب الأهلي وضيفه العين على ملعب استاد راشد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، في قمة ختام الجولة، ويتطلع من خلالها الفريقان إلى الفوز على الرغم من اختلاف الأهداف المنشودة؛ إذ يسعى «الفرسان» إلى تعزيز صدارتهم الحالية للائحة ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة، ومواصلة سلسلة عدم الخسارة في جميع المسابقات المحلية، والاقتراب خطوة نحو تحقيق درع الدوري.

بينما يحاول «الزعيم» تعويض الخسارة بالجولة الماضية، والتقدم أكثر نحو المربع الذهبي، على أمل العودة إلى المنافسة بقوة على المركز الثالث الذي يؤهل صاحبه لمشاركة آسيوية في الموسم المقبل، وإرضاء جماهيره الغاضبة بعد تراجع الفريق إلى المركز السابع برصيد 29 نقطة، ووداع جميع المسابقات الأخرى التي شارك فيها خلال موسم 2024 - 2025، وسبق أن جمعت 31 مواجهة تاريخية بين الفريقين في دوري المحترفين، ويتفوّق العين بتحقيقه 13 انتصاراً، مقابل 10 انتصارات لشباب الأهلي، وتعادلا في 8 مباريات.

في المباراة الثانية، يلتقي الجزيرة والوصل عند الساعة الخامسة و50 دقيقة مساءً ضمن مباريات الجولة ذاتها، في مباراة يدخلها الفريقان وهما يعانيان من جراح الخسارة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة قبل عدة أيام، مع خسارة صاحب الأرض لمباراته في الجولة السابقة أمام خورفكان 0 - 1، فيما كان الوصل قد فاز على عجمان 2 - 0، ويسعى من خلال لقاء اليوم إلى الفوز بدافع الثأر من الخسارة أمام مضيفه في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مؤخراً.

ويحاول كل فريق خلال اللقاء تضميد جراحه على حساب منافسه، مع فك ارتباط التساوي في عدد النقاط، حيث يمتلك كل فريق 30 نقطة في رصيده، وينال الجزيرة الأفضلية في جدول الترتيب بجلوسه في المركز الرابع بفارق الأهداف بينما يحتل الوصل المركز الخامس، ما يؤكد وجود دوافع مختلفة لتحقيق الفوز في اللقاء.