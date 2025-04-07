«أبيض الناشئين» ينشد الفوز على أستراليا في كأس آسيا

يسعى منتخبنا الوطني للناشئين إلى تجنّب الأخطاء والفوز على نظيره الأسترالي، في المباراة المقررة بين المنتخبين على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف بالسعودية عند التاسعة والربع من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً، والتي تشهد في السابعة من مساء اليوم أيضاً، مباراتها الثانية بين منتخبي اليابان وفيتنام على ملعب استاد عكاظ في الطائف.

وتتصدر اليابان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من أستراليا وفيتنام، في حين بقي رصيد منتخبنا خالياً من النقاط بعد خسارة الجولة الأولى 1 - 4 أمام اليابان حاملة اللقب يوم الجمعة الماضي، في أداء لم يتمكن فيه اللاعبون من التركيز بشكل كامل بعد أن اضطروا للتعامل مع الوفاة المفاجئة لطبيب الفريق الدكتور عبدالله بارون في اليوم السابق.

وقال مدرب منتخبنا الوطني ماجد سالم: أثرت وفاة الدكتور عبدالله بارون بشكل كبير على الصحة النفسية والبدنية للاعبين قبل وأثناء المباراة أمام اليابان، ولكننا نتطلع الآن إلى مباراتنا أمام أستراليا، وسيحتاج اللاعبون إلى التعافي بشكل صحيح، وتجنب الأخطاء التي ارتكبناها أمام اليابان، واللعب بتركيز كبير لتحقيق هدفنا بالوصول إلى الدور ربع النهائي الآسيوي، والتأهل إلى كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً في قطر 2025.