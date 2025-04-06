جوارديولا: هدفنا التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل

أكد جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أنه كان يتعين على فريقه تقديم أداء أفضل مما ظهر به خلال لقائه مع مضيفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد، مشددا في الوقت نفسه على أن الهدف الأساسي لناديه حاليا هو التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل.

وفرض التعادل بدون أهداف نفسه على لقاء مانشستر سيتي مع مضيفه مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ31 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث عجز نجوم الفريق السماوي عن هز شباك الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) بفضل تألق الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى الفري المضيف، الذي تصدى لأكثر من تسديدة خاصة من النجم الدولي المصري عمر مرموش.

وقال جوارديولا عقب المباراة، التي جرت بملعب (أولد ترافورد) في تصريحات نشرها موقع (إن بي سي سبورتس) الألكتروني "سيطرنا على المباراة، لكننا لم نكن في المواقع المناسبة لإيذائهم. منذ أن جئت إلى هنا، كان يونايتد فريقا يعتمد على التحولات الهجومية بشكل رائع. إنهم يدافعون بعمق. ومع سرعة جارناتشو ودالوت، فهم فريق جيد. إنها نقطة جيدة بالنسبة لهم."

وأضاف المدرب الإسباني "اللاعبون يدركون أنهم بحاجة لتحسين الأداء. عندما تكون الكرة في حوزة أحد الفريقين، يجب أن يكونوا في موقعهم الصحيح. لم يكن اليوم جيدًا. لسنوات عديدة، لعبت ضد خطة 5 / 4 / 1 حيث يدافع الخصوم بعمق. كان يجب أن نكون في نفس المواقع التي كنا عليها عندما تمكنا من التغلب على تلك الخطة، لكننا لم نكن جيدين بما يكفي لمعاقبتهم أو إيذائهم أكثر مما حدث."

وأوضح جوارديولا "سنأخذ وقتًا من أجل الوصول لمستوياتنا السابقة. اللاعبون، في المباريات القليلة الماضية، يبذلون قصارى جهدهم، والمباراة القادمة ستكون مختلفة، ولدينا قبل نهائي كأس إنجلترا".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلا "سنستعد للمباريات (التي تنتظرنا). بعض الأمور التي أسعدتني هي ما رأيته اليوم. يتعين علينا أن نصل إلى هدفنا للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ثم نرى ما سيحدث في الموسم المقبل".

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الخامس بترتيب المسابقة برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة خلف تشيلسي، صاحب المركز الثاني، وذلك بعد خوضهما 31 مباراة، لكن الفريق السماوي يبتعد بفارق نقطتين فقط أمام نيوكاسل يونايتد، صاحب الكركز السابع، الذي خاض 29 لقاء فقط.