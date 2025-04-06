أتلتيكو مدريد يقهر إشبيلية ويقلص الفارق مع برشلونة والريال

عاد فريق أتلتيكو مدريد لطريق الانتصارات بفوز صعب خارج ملعبه أمام إشبيلية بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة 30 بالدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد.

وتقدم إشبيلية بهدف سجله لوسيان أجومي بعد مرور سبع دقائق، وأدرك الضيوف التعادل بهدف الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

واقتنص الفريق المدريدي نقاط المباراة بهدف في توقيت قاتل سجله بابلو باريوس في الدقيقة 93.

وتجاوز أتلتيكو مدريد بهذا الفوز كبوة خسارتين وتعادل في الجولات الثلاث الماضية، كما أنه استفاد من تعثر منافسيه ريال مدريد بالخسارة أمام بلنسية، وبرشلونة بالتعادل أمام ريال بيتيس، ليقلص الفارق معهما في سباق المنافسة على اللقب.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث خلف ريال مدريد 63 نقطة ثم برشلونة في الصدارة برصيد 67 نقطة.

أما إشبيلية، فتجمد رصيده عند 36 نقطة بعد خسارة ثالثة على التوالي، ليبقى في المركز الثاني عشر.