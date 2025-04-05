شباب الأهلي والجزيرة يلتقيان بعد 11 عاماً في نفس الملعب والتوقيت

أعلنت رابطة المحترفين عن استضافة استاد هزاع بن زايد بمدينة العين المباراة النهائية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي يوم 19 أبريل الجاري، التي تجمع بين الجزيرة وشباب الأهلي للمرة الثانية في تاريخ الناديين، بعدما سبق وجمع بينهما نهائي موسم 2013 - 2014.

وفي مصادفة تاريخية نادرة فإن الملعب نفسه استضاف النهائي قبل 11 عاماً، حيث جرت المباراة وقتها أيضاً يوم 19 أبريل 2014، وانتهت لمصلحة «الفرسان» بنتيجة 2 - 1.

وأشارت الرابطة إلى أن فعاليات المباراة النهائية ستبدأ بالحفل الخاص بختام البطولة في الساعة الثامنة والنصف، وبعده تنطلق المباراة النهائية، التي ستكون أيضاً المواجهة الأولى بين الفريقين في البطولة نفسها منذ مباراتهما في إياب الدور ربع النهائي موسم 2022 - 2023، وانتهت لمصلحة «فخر أبوظبي» بركلات الترجيح 5 - 4، بعدما انتهت مباراتا الذهاب والإياب بالتعادل بنتيجة واحدة 2 - 2.

ويطمح «الفرسان» لإحراز اللقب السادس في كأس المحترفين، بعد 5 ألقاب حصل عليها مواسم 2011 - 2012، 2013 - 2014، 2016 - 2017، 2018 - 2019 و2020 - 2021، في حين يتطلع «فخر أبوظبي» للحصول على لقبه الثاني بعد لقب وحيد حصل عليه موسم 2009 - 2010.

وتأهل شباب الأهلي إلى المباراة النهائية للمرة الثامنة في تاريخه والأولى منذ نهائي موسم 2021 - 2022 بعد فوزه على الشارقة في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي بنتيجة 5 - 3.

بينما تأهل الجزيرة لنهائي البطولة في النسخة الحالية للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ موسم 2013 - 2014 بعد فوزه على الوصل في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور قبل النهائي بنتيجة 3 - 2.

وكانت أهداف مباريات الدور نصف النهائي للنسخة الحالية قد سجلت جميعها من داخل منطقة الجزاء، وحقق شباب الأهلي النسبة الأعلى من الاستحواذ في هذا الدور بنسبة 52%، وكان الأكثر تسجيلاً بإحراز 5 أهداف، لكنه الأقل تسديداً بـ19 تسديدة.

والأقل تسديداً على المرمى بـ7 تسديدات، في حين كان الوصل الأقل تسجيلاً بهدفين فقط، والأعلى تسديداً بـ27 تسديدة، وشهد الدور نصف النهائي احتساب 5 ركلات جزاء، وهو ثاني أكثر دور يشهد ركلات جزاء بعد الدور الأول الذي شهد احتساب 6 ركلات جزاء.

وانحصر الصراع على جائزة أفضل هدافي البطولة بين لاعبي الجزيرة وشباب الأهلي، إذ يتصدر رامون ميراز مهاجم «فخر أبوظبي» قائمة هدافي البطولة بتسجيله 5 أهداف، وأقرب مطارديه لاعبو «الفرسان» كارتابيا وسجل 4 أهداف، وسردار أزمون، ومؤنس دبور، وسجل كل منهما 3 أهداف، ومعهم كايو لوكاس مهاجم الشارقة، وسجل 4 أهداف، وأزار ماركوفيتش لاعب بني ياس، وسجل 3 أهداف، لكنهما خرجا من السباق على الجائزة بوداع فريقيهما للبطولة.