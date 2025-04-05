البطائح أمام عجمان والعروبة يواجه كلباء في «دوري أدنوك للمحترفين»

دبي - إيهاب زهدي، الفجيرة - محمد فضل

تتواصل اليوم الجولة 20 لدوري أدنوك للمحترفين بمباراتين، حيث يلعب البطائح أمام عجمان، ويستضيف العروبة كلباء.

ويستقبل البطائح ضيفه عجمان على ملعب استاد خالد بن محمد في الساعة الثامنة والنصف مساء، ويبحث الفريقان عن تحقيق الفوز للابتعاد عن شبح الهبوط، وتأمين البقاء في دوري أدنوك للمحترفين في ظل وجود البطائح في المركز 12 برصيد 19 نقطة، وعجمان في المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

ويعيش البطائح مرحلة جيدة من النتائج تحت قيادة مدربه الإيراني فرهاد مجيدي، ونجح في الحصول على 8 من 12 نقطة في آخر 4 جولات، بالفوز في مباراتين، والتعادل في مباراتين، وفي المقابل، يعاني عجمان من تذبذب النتائج في الجولات الأخيرة، والخسارة من الوصل بهدفين دون مقابل في الجولة الماضية، ما يعطيه دافعاً قوياً للبحث عن انتصار يعيده للطريق الصحيح.

وقال فرهاد مجيدي: «نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام ضيفنا عجمان، لأن كل المباريات المتبقية أصبحت مهمة بالنسبة لنا، ولذا سندخل جميع المباريات بهدف تحقيق نتيجة إيجابية، والفوز عطفاً على النتائج السابقة، والبطائح يتطور يومياً من جميع النواحي، ونطمح أن ننهي الموسم في أفضل موقع في جدول الترتيب».

وقال عبدالعزيز هيكل، ظهير البطائح: «المنافس فريق جيد، ويملك لاعبين مميزين، لكننا سنركز على أنفسنا، وعلى المباراة لنخرج بنتيجة إيجابية، وفي بداية الموسم عانينا من ضغوطات كبيرة، لكننا تخطيناها بمساعدة مدربنا فرهاد مجيدي وبمساعدة اللاعبين والجهاز الإداري، والدليل تحسن النتائج وتطور أداء الفريق».

ويطمح عجمان لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة التي تعرض لها في الجولة الماضية خارج ملعبه من الوصل، طمعاً في التقدم من المركز التاسع في الترتيب، ويدخل المباراة وفي رصيده 25 نقطة حصل عليها بالفوز في 8 مباريات والتعادل مرة واحدة خلال 19 مباراة.

وأكد مدرب الفريق غوران أن استعدادات فريقه للمباراة سارت بشكل جيد، مشيراً إلى أن فريقه ينافس على مركز متقدم، ولديه طموح كبير للعودة لطريق الانتصارات، وقال إن البطائح منافس قوي، وهو من الفرق التي تلعب على الهجمات المرتدة.

ويستقبل العروبة على أرضية ملعبه بنادي دبا جاره كلباء عند الساعة الخامسة و50 دقيقة مساء في مباراة مهمة للفريقين الساعين لمغادرة منطقة الخطر والتمسك بأمل البقاء في دوري الكبار.

بالنسبة للعروبة القابع في المركز الأخير برصيد 3 نقاط يحتاج إلى معجزة للنجاة من الهبوط، لكن حسابياً لا تزال فرصة أخضر الفجيرة قائمة، لكنها معقدة، وخسر العروبة مباراته في الجولة الماضية أمام بني ياس.

وهو الفريق ذاته الذي حقق عليه الفوز الوحيد في المسابقة خلال مرحلة الذهاب، ويعلم لاعبو العروبة أنه لا بديل عن الفوز أمام كلباء للتمسك بالأمل الأخير، وفي المقابل فإن كلباء الذي يحتل المركز 11 برصيد 22 نقطة لا يزال يتهدده الخطر، ويحتاج النمور إلى 6 نقاط لتأمين البقاء رسمياً، وخسر كلباء لقاءه في الأسبوع الماضي أمام الوحدة بهدف.