الوصل يعزف لحن ختام الجولة 1 للدوري بثنائية سيلفا وماليرو

أحمد عيسى، محمد صادق، طلحة عبدالله

حقق الوصل فوزاً ثميناً على حساب ضيفه بني ياس 2 - صفر، مساء أمس، في ختام مواجهات الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة فوق الوسط شهدت مشاركة عدة وجوه جديدة في صفوف الفريقين، تفوق خلالها «الإمبراطور» لعباً ونتيجة، ونجح في هز شباك ضيفه عن طريق الوافدين أدريلسون سيلفا «ق 23»، وبيدرو ماليرو «ق 72»، ليضع الوصل 3 نقاط في رصيده وسط فرحة كبيرة من جماهيره بالبداية القوية التي أكد عبرها جاهزيته للمنافسة على لقب البطولة.

وخلال اللقاء شن الوصل هجوماً مكثفاً على مرمى ضيفه منذ صافرة البداية وأجبر بني ياس على التراجع إلى المنطقة الدفاعية، ولاحت أولى الفرص لـ «الإمبراطور» من تسديدة نيكولاس خمينيز التي اصطدمت بالشباك الخارجية، وبعد عدد من الهجمات، ترجم المدافع إدريلسون سيلفا، الوافد الجديد جهود زملائه إلى هدف بضربة رأسية قوية، منح صاحب الأرض التقدم، ليواصل أفضليته في السيطرة والهجوم، بحثاً عن ثاني الأهداف دون أن يحالفه التوفيق، رغم الفرص التي نجح في صناعتها، فيما غاب بني ياس الذي لم يتوقف عن المحاولة في بناء هجمات خطرة يهدد بها مرمى ضيفه.

وتواصل تفوق الوصل مع بداية الشوط الثاني، ونجح في قيادة عدة هجمات، منها كرة عكسية انتهت برأسية فابيو ليما أعلى العارض بقليل أهدر بها فرصة إضافة الهدف الثاني، ومع تقدم دقائق اللعب تحسن أداء بني ياس الذي حاول تعديل النتيجة بإعادة تنظيم صفوفه والبحث عن مرمى الوصل، لكنه واجه دفاعاً متماسكاً، وفي الوقت الذي كان يسعى فيه «السماوي» للتعديل تمكن الوصل من تعزيز تقدمه بالهدف الثاني الذي حمل توقيع بيدرو ماليرو بتسديدة هوائية في سقف المرمى، والذي انتهت عليه تفاصيل المواجهة، ووضع الوحدة أول ثلاث نقاط في رصيده بدوري أدنوك للمحترفين لموسم 2025 - 2026 بعد أن حقق فوزاً بهدفين نظيفين خارج ملعبه على حساب عجمان.

سجل ثنائية الوحدة هدافه السوري عمر خريبين في الدقيقتين 53 و65، ليرفع اللاعب رصيده الإجمالي من الأهداف في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين الإماراتي إلى 83 هدفاً.

وحقق خورفكان فوزاً مثيراً وغالياً على ضيفه الجزيرة 3 - 2 على ملعب استاد صقر بن محمد القاسمي، وبالنتيجة صعد خورفكان إلى المركز الرابع بفارق الأهداف عن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وسجل لخورفكان لورنسي في الدقيقة 45 و أيلتون فيليبي، في الدقيقة 59، وطارق تيسودالي، في الدقيقة 81، بينما سجل للجزيرة نبيل فقيري من ركلتي جزاء في الدقيقتين 67 و 77، وشهدت المباراة حالة طرد للاعب خورفكان عبدالله الرفاعي، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 73.