شخصية الكبار تفرض نفسها في افتتاحية دوري المحترفين

إيهاب زهدي، أحمد عيسى، محمد صادق، طلحة عبدالله، محمد فضل

الشارقة يتخطى دبا والعين يفوز على البطائح.. و«العميد» يعود بالنصر من كلباء

فرض الكبار شخصيتهم على افتتاحية النسخة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، أمس، بفوز شباب الأهلي على ضيفه الظفرة 2 - 0، وخروج الشارقة بنقاط مباراته كاملة أمام دبا بفوز كبير 3 - 1، واقتنص النصر فوزاً صعباً من مضيفه كلباء 1 - 0، وحصد العين نقاط مباراته وضيفه البطائح بالفوز 2 - 1، بعد مباراة شهدت إلغاء 3 أهداف لـ«الزعيم».

وبدأ شباب الأهلي حملة الدفاع بنجاح عن درع دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه على ضيفه الظفرة بهدفين سجلهما غويلهرم بالا ورينان فيكتور في الدقيقتين 14 و24 من عمر مباراتهما على ملعب استاد راشد مساء أمس، ليضع شباب الأهلي أول 3 نقاط في رصيده بالموسم الرياضي الجديد 2025 - 2026، بعد لقاء من جانب واحد لمصلحة «الفرسان».

وبدأ «الفرسان» المباراة بقوة، وألغى له الحكم هدفاً سجله غويلهرم بالا في الدقيقة 4، بعد تدخل من تقنية الفيديو لوجود تسلل من ماتيوس ليما، والذي اعتبره حكم المباراة متداخلاً في الكرة، وعاد بالا وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 14، وترتطم بأسفل القائم الأيمن وتكمل مسارها إلى الشباك، ليؤكد اللاعب إصراره على افتتاحه للتسجيل في الموسم الجديد.

ورفع الهدف من معنويات «الفرسان» ليواصل زحفه الهجومي نحو مرمى الظفرة، وأضافوا هدفهم الثاني في الدقيقة 24، برأسية قوية من المدافع رينان فيكتور، بعد كرة عرضية من كارتابيا، وتألق حارس دبا في التصدي لفرصة خطيرة لـ«الفرسان» في الدقائق الأخيرة للشوط الأول الذي انتهى لمصلحة أصحاب الأرض بهدفين دون مقابل.

وواصل شباب الأهلي تفوقه في الشوط الثاني، وألغى له الحكم هدفاً في الدقيقة 56، بداعي تسلل اللاعب بوغدان بإشارة من الحكم المساعد، وأكدت تقنية الفيديو صحة القرار، ونشط الظفرة قليلاً لكن دون تشكيل خطورة حقيقية على مرمى «الفرسان» الذي واصل فرض سيطرته على مجريات اللقاء حتى صافرة النهاية، وحصد نقاط المباراة كاملة.

وحسم الشارقة نتيجة مباراته أمام مضيفه دبا في افتتاحية بعد الفوز عليه بنتيجة 3 - 1 ليضع الشارقة أول ثلاث نقاط في رصيده ويبقى الصاعد دون رصيد من النقاط.

أحرز للشارقة كل من عثمان كمارا والتونسي فراس بالعربي وسلطان السعدي في الدقائق 42، 62، 90 + 7، وسجل لدبا الأردني محمود المرضي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ليقدم أوراق اعتماده رسمياً في كشوف النواخذة.

وخطف العين 3 نقاط غالية بفوز صعب على ضيفه البطائح 2 - 1 على ملعب استاد هزاع بن زايد، سجل هدفي العين كل من لابا كودجو في الدقيقة 45، وعبدالكريم تراوري في الدقيقة 81، وسجل للبطائح عزيز جانييف، من ركلة جزاء في الدقيقة 69، وألغت تقنية الفيديو هدفين للابا كودجو، ونسيم الشاذلي بداعي التسلل.

وقاد المدافع غوستاوفو فريقه النصر إلى تحقيق فوز مهم وغالٍ على مضيفه كلباء بهدف جاء في الدقيقة 56 من عمر المباراة، ليكسب «العميد» 3 نقاط غالية أسعد بها جمهوره، فيما بقي النمور دون رصيد من النقاط.

وتختتم مباريات الجولة مساء اليوم بثلاث مواجهات ملتهبة، يلتقي في الأولى عجمان وضيفه الوحدة عند السادسة و5 دقائق في صدام مثير بين طموح «البرتقالي» الباحث عن انطلاقة تعكس عمله الجاد في فترة الإعداد و«العنابي» الذي يدخل البطولة برغبة إثبات حضوره القوي منذ البداية للمنافسة على القمة، وفي ذات التوقيت يستضيف خورفكان فريق الجزيرة عبر مواجهة قوية يعمل خلالها «النسور» على استثمار العمل الكبير الذي قام به خلال فترة الاستعداد وكتابة بداية سعيدة أمام «فخر أبوظبي» الذي يخوض اللقاء مسلحاً بخبرة نجومه وتاريخه الحافل في البطولة وبمعنويات عالية بعد تحضيرات ناجحة مع إصرار كبير من لاعبيه على تعويض نتائج الموسم الماضي.

وتختتم الأمسية المثيرة، عندما يواجه الوصل ضيفه بني ياس عند الثامنة والنصف مساء في لقاء يأخذ الكثير من الاهتمام بعد نجاحات الفريقين في «الميركاتو» واستقطابهما لعدد من العناصر المميزة بهدف إضافة المزيد من القوة ويدخل «الإمبراطور» المواجهة مدفوعاً بجماهيره العريضة ورغبته في تأكيد جديته بمطاردة اللقب منذ البداية فيما يسعى «السماوي» إلى إحداث المفاجأة بالفوز خارج ملعبه أمام منافسه القوي وإظهار شخصية جديدة بعد فترة إعداد متوازنة أكدت عزيمته على العودة إلى دائرة الضوء، مدفوعاً بعدد من الأسماء الجديدة بجانب نجومه من أصحاب الخبرة.