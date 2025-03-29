الوصل يعبر عجمان بثنائية جواو بيدرو وفابيو ليما

حقق الوصل فوزاً مهماً على ضيفه عجمان 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة لحساب الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مواجهة متوسطة الأداء، عاد عبرها "الإمبراطور" من جديد إلى نغمة الانتصارات، ورفع رصيده إلى 30 نقطة متقدماً للمركز الخامس "مؤقتاً" قبل نهاية مباريات الجولة، فيما تلقى "البرتقالي" الخسارة بعد فوزين وتجمد رصيده في 25 نقطة بالمركز التاسع.

وبدأ الفريقان المباراة بأداء متوازن بين الدفاع والهجوم، مع تمركز اللعب في وسط الملعب ما أدى إلى غياب الهجمات الخطرة من الجانبين باستثناء بعض المحاولات التي لم تخلو من الخطورة منها رأسية ميلوش مدافع عجمان التي علت العارض بقليل، وتسديدة أخرى من على صالح جناح الوصل والتي شكلت خطورة على مرمى "البرتقالي"، وجاء الهدف الوحيد بأقدام جواو بيدرو في الدقيقة 27 والذي خطف الكرة من بين المدافع وحارس المرمى وحولها إلى داخل الشباك كأبرز أحداث الشوط الذي لم يرقى للتوقعات.

ونشط الأداء الهجومي في الشوط الثاني من الطرفين، برغبة الوصل في تعزيز تقدمه وعودة عجمان بهدف التعادل، ولاحت لهما عدداً من الفرص التي افتقدت اللمسة الأخيرة كان أبرزها فرصة وليد ازارو مهاجم عجمان من حالة انفراد بالمرمى ولكنه لعب الكرة بعيداً عن الخشبات الثلاث، وأضاع البديل جوناتس سانتوس هدفاً من حالة شبه انفراد، ونجح بعدها الوصل في اضافة ثاني أهدافه من ركلة جزاء عن طريق فابيو ليما في الدقيقة 74، والذي ساهم في زيادة حماس المباراة ومنح الوصل الأفضلية حتى صافرة النهاية.