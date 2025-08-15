النصر السعودي يعزّز صفوفه بنجم بايرن الفرنسي كومان

انضم الفرنسي الدولي كينغسلي كومان رسميا إلى النصر السعودي لكرة القدم، وفقا لما أعلنه النادي بعد ساعات من توديع الجناح ناديه السابق بايرن ميونيخ الألماني وجماهيره عبر رسالة نشرها الجمعة في إنستغرام.

وحسم النصر ثالث صفقاته الأجنبية في صفقة قُدرت وفقا لتقارير إعلامية ألمانية بنحو 30 مليون يورو مع الإضافات، فيما وقّع اللاعب عقدا لمدة ثلاث سنوات بعد اجتيازه الكشف الطبي.

وكان النصر استهل صفقاته الأجنبية بالتعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس قادما من تشلسي الإنجليزي، قبل أن يتعاقد مع المدافع الإسباني إينيغو مارتينيس قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر، ويأمل في إضافة المزيد من الصفقات سواء المحلية أو الأجنبية، قبل إغلاق سوق الانتقالات في 10 سبتمبر المقبل.

ونشر النادي السعودي مقطع فيديو على حسابه في منصة "إكس" رحبّ فيه باللاعب الفرنسي "يسابق الزمن من أجل النصر... رحّبوا بنجمنا الجديد. كومان نصراوي".

بدوره، كتب كومان في رسالته المرفقة بفيديو يلخّص عقدا من الزمن مع النادي البافاري "هذا النادي (بايرن) سيبقى دائما جزءا مني، ولا أتمنى لبايرن سوى استمرار النجاح في المواسم المقبلة. من أعماق قلبي، شكرا".

ووصل كومان (29 عاما) إلى بافاريا في 2015 قادما من يوفنتوس الإيطالي بالإعارة لموسمين، قبل أن يتم انتقاله بشكل نهائي في صيف 2017.

وتابع الفرنسي "من الصعب تصديق أن ما يقارب عشرة أعوام مرت منذ أن جعلت من ميونيخ منزلي، وأنا في التاسعة عشرة من عمري".

واستعرض الجناح الذي بدأ مسيرته الاحترافية مع باريس سان جرمان، ألقابه مع بايرن: "9 ألقاب في البوندسليغا، 6 كؤوس سوبر ألمانية، 3 كؤوس ألمانيا، كأس عالم للأندية، والأهم، اللحظة التي شعرت فيها بأكبر فخر: تسجيل هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 في لشبونة".

وسجل كومان في نهائي دوري أبطال أوروبا في أواخر آب/أغسطس، رأسية هدف التتويج السادس لبايرن أمام ناديه السابق سان جرمان، ومن بعدها بأسابيع قليلة توّج بلقب كأس السوبر الأوروبية.

