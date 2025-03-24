شباب الأهلي يتعادل مع الشارقة ويواجه الجزيرة بنهائي كأس مصرف أبوظبي

تأهل شباب الأهلي للقاء الجزيرة في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد التعادل مع ضيفه الشارقة 2-2، في مباراتهما على ملعب إستاد راشد مساء اليوم، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة، ليحجز "الفرسان" مقعدهم في النهائي بعدما سبق وفازوا 3-1، في لقاء الذهاب على ملعب إستاد الشارقة الأسبوع الماضي.

وبدأ الشارقة بالتسجيل بهدف جويلهرم بيرو في الدقيقة 12، وتعادل شباب الأهلي بهدف كارتابيا من ركلة جزاء في الدقيقة 51، وأضاف شاهين عبد الرحمن الهدف الثاني للشارقة في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، وعاد كارتابيا وأدرك التعادل لشباب الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 68 من زمن المباراة التي شهدت طرد لاعب الشارقة ماجد راشد في الدقيقة 85.

وبدأت المباراة بهدوء وحذر حتى الدقيقة 12، عندما لعب الشارقة هجمة منظمة وسريعة، ومررت كرة بينية من محمد عبد الباسط إلى جويلهرم بيرو داخل منطقة الجزاء، ليواجه حارس شباب الأهلي ويضع الكرة في الشباك لحظة خروج حسن حمزة من مرماه، وضغط شباب الأهلي بعدها بحثاً عن العودة في النتيجة، إلا أن تركيز دفاع الشارقة العالي منع "الفرسان" من تشكيل خطورة حقيقية.

ورد الحارس حسن حمزة تسديدة عثمان كمارا، لتصل إلى بيرو الذي يسددها ويبعدها بروح قتالية عالية، بدر ناصر مدافع شباب الأهلي، لتضيع فرصة هدف ثانٍ من الشارقة في الدقيقة 34، وأضاع مؤنس دبور أخطر فرص شباب الأهلي في الدقيقة 40، بعدما حول عرضية يوري سيزار، بكرة رأسية مرت بجوار القائم الأيمن، لينتهي الشوط الأول بتفوق الشارقة بهدف دون مقابل.

وأجرى مدرب شباب الأهلي باولو سوزا، تغييرات دفاعية مع انطلاقة الشوط الثاني، لعلاج بعض أخطاء الخط الخلفي، وأحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي لعرقلة عادل تعرابت لاعب الشارقة، للاعب شباب الأهلي يوري سيزار، وأحرز منها كارتابيا هدف التعادل لـ"الفرسان" في الدقيقة 51، وضغط الشارقة بقوة هجومية كبيرة بعد الهدف، وتدخل المدافع البديل ايغور جوميز، في التوقيت المناسب وأبعد كرة من أمام مهاجم الشارقة تايرون كونراد في الدقيقة 56.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للشارقة بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وأحرز منها شاهين عبد الرحمن الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 62، لتزداد أجواء الإثارة على أرض ملعب المباراة، خاصة بعد احتساب ركلة جزاء ثانية لشباب الأهلي وثالثة في المباراة، وتعادل منها كارتابيا لـ"الفرسان" في الدقيقة 68، وعاد الشارقة إلى ضغطه الهجومي، وسدد كمارا كرة مرت بجوار قائم مرمى حمزة بالدقيقة 74.

وازدادت الأمور صعوبة على الشارقة بعدما تدخلت تقنية الفيديو ليطرد ماجد راشد، ويكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 85، وألغى الحكم هدفاً لشباب الأهلي في الدقيقة 87، بداعي التسلل، وردت عارضة مرمة شباب الأهلي كرة رأسية من مدافع الشارقة داركو، في الوقت بدل الضائع للمباراة التي انتهت بالتعادل، وصعود "الفرسان" لخوض المباراة النهائية على كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.