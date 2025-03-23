الجزيرة إلى نهائي "كأس مصرف أبوظبي" بثلاثية في شباك الوصل

أنتزع الجزيرة بطاقة التأهل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي "كأس الرابطة"، بالفوز على ضيفه الوصل 3-1 في لقاء إياب نصف نهائي المنافسة مساء السبت، بعد مباراة قوية وحماسية شهدت تبادلاً في التفوق والسيطرة خلال شوطي اللعب، نجح خلالها "فخر أبوظبي" في تعويض خسارته لجولة الذهاب بهدف، وبلوغ النهائي الذي يواجه فيه المتأهل من لقاء شباب الأهلي والشارقة الذي يقام مساء اليوم الأحد.

بدأ المباراة بأفضلية الوصل الذي سيطر على الكرة، وشن ضغطاً هجومياً أجبر الجزيرة على التراجع للمنطقة الدفاعية، ونتج عن تفوقه عدداً من الفرص التي لم ينجح لاعبو الوصل في الاستفادة منها، حتى تغيرت مجريات الشوط لمصلحة الجزيرة عند الدقيقة 20 التي شهدت تقدمه بالهدف الأول عن طريق رامون ميريز الذي استغل خطأ سفيان بوفتيني ووضع الكرة في الشباك، ليعود بعدها الجزيرة بقوة إلى أجواء المباراة ويواصل هجومه حتى اضاف الهدف الثاني بواسطة فينسيوس ميلو في الدقيقة 27، والذي أنعكس سلباً على مردود الوصل واتاح الفرصة أمام الجزيرة للانتشار والضغط وتعزيز تقدمه بالهدف الثالث من ركلة جزاء نفذها بنجاح نبيل فقير في الدقيقة الأخيرة من الشوط.

وعاد الوصل في الشوط الثاني بحماس كبير ونجح في فرض كلمته وقاد هجوماً مكثفاُ على مرمى الجزيرة الذي لعب بأسلوب متوازن بين الدفاع والهجوم للمحافظة على تقدمه، وبعد عدد من الهجمات ترجم الوصل جهوده بإحراز الهدف الأول من ركلة جزاء نفذها جواو بيدرو في الدقيقة 75، وأنقذ بعده محمد النني مدافع الجزيرة مرماه من الهدف الثاني بإبعاد الكرة من على خط المرمى، لتشتعل المباراة مع إجراء عدة تبديلات في صفوف الفريقين بدوافع مختلفة، وشهدت الدقائق الأخيرة هجمات متبادلة خاصة من جانب الوصل الذي سعى للتعديل وحرمه القائم من التعادل في الزمن المهدر كما تألق حارس مرمى الجزيرة بإنقاذ مرماه من عدة كرات خطرة قبل صافرة النهاية.