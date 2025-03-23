3070 لاعباً إماراتياً في أندية المحترفين مقابل 1388 أجنبياً

ينشط في ملاعب الإمارات 4458 لاعباً في 14 نادياً بدوري المحترفين، بداية بالفريق الأول والرديف وفريق 21 عاماً، والمراحل السنية ومدارس كرة القدم، من بينهم 3070 لاعباً إماراتياً، و1388 أجنبياً في الفئات المختلفة المسموح بالتعاقد معها، حسب اللائحة التي تنظم شروط التعاقد في الفرق والمسابقات كافة. ويتصدر نادي شباب الأهلي قائمة الأندية الأكثر تعاقداً، بعدد 523 لاعباً، كما أنه الأكثر نشاطاً في الدوريات، بمشاركته في 18 منافسة، ويليه الوصل بعدد 467 لاعباً، ومشاركته في 15 مسابقة، ثم الشارقة بعدد 406 لاعبين، ومشاركته في 16 مسابقة.

169

يمتلك دبا الحصن أقل عدد من اللاعبين، مقارنة ببقية أندية المحترفين، بعدد 169 لاعباً موزعين على 6 فرق، إضافة إلى مدرسة كرة القدم، ويعتبر العدد مناسباً قياساً بالرقعة الجغرافية التي يغطيها في استيعاب أبناء المنطقة لممارسة نشاطهم في فرق المراحل السنية المختلفة، إضافة إلى وافد على دوري المحترفين، وظل ينشط لسنوات في دوري الدرجة الأولى، ما جعله يبني فريقاً جديداً من الفرق المختلفة في النادي، للمشاركة في دوري تحت 23 سنة، ويليه في العدد نادي العروبة بعدد 208 لاعبين ينشطون مع مختلف فرق النادي، بداية من الأول وحتى مدرسة الكرة، وينتظر أن تشهد المواسم المقبلة زيادة في عدد اللاعبين بالناديين وغيرهما، مع مضاعفة الاهتمام باللعبة، والتركيز على الصغار لبناء فرق المستقبل.

365

وحسب عملية الرصد التي أجرتها «البيان»، فإن أندية إمارة الشارقة، تمنح تركيزها بشكل واضح للاعب المواطن، سواء على مستوى الفريق الأول أو المراحل السنية، على رأسها نادي الشارقة، الذي يضم 365 لاعباً مواطناً، مقابل 41 لاعباً في الفئات المختلفة «أجنبي ومقيم وغيرهما»، ينشطون مع 16 فريقاً، من بينهم 5 لاعبين أجانب مع الفريق الأول، وكذلك نادي كلباء، الذي يضم في جميع كشوفاته 318 لاعباً، منهم 296 مواطناً، و22 لاعباً في الفئات المختلفة، فيما ينشط مع خورفكان 230 لاعباً، من بينهم 203 مواطنين، و27 في بقية الفئات.

304

وعلى مستوى الفريق الأول وسط أندية المحترفين، فإن كشوفات 14 نادياً تضم 304 لاعبين، من بينهم 191 لاعباً مواطناً، إضافة إلى 72 لاعباً أجنبياً، من بينهم 3 لاعبين مسموح لهم بالمشاركة في المسابقات الخارجية فقط، وهم: الصربي سردان والمغربي أنس الزنيتي «الوصل»، دوس سانتوس «شباب الأهلي»، المقيدان في فئة «المسابقات الخارجية فقط»، أما بقية اللاعبين تم التعاقد معهم في الفئات المختلفة، حسب نص لائحة المسابقة.

564

منحت الأندية فرصة كبيرة لمواليد الدولة من مختلف جنسيات العالم، والذين ينالون فرصة اللعب مع مختلف الفرق، بعدد يصل إلى 564 لاعباً، من بينهم مجموعة كبيرة من اللاعبين صغار السن، الذين يمارسون نشاطهم الكروي مع فرق المراحل السنية، ويحظون برعاية كاملة، مع توفير البيئة الجيدة التي تمكنهم من تطوير قدراتهم الكروية، بالمشاركة في التدريبات والمباريات الرسمية في كافة المسابقات التي تقام تحت مظلة اتحاد كرة القدم، ويعتبر نادي النصر الأكثر دعماً لمواليد الدولة، بتعاقده مع 93 لاعباً، بدايةً من الفريق الأول والمراحل السنية، ويليه الوصل بعدد 77 لاعباً.

20

تضم كشوفات بعض فرق المحترفين أقل من 20 لاعباً، وأخرى تزيد قليلاً، على الرغم من أن العدد المسموح وفقاً للائحة يصل إلى 25 لاعباً، لكن يلاحظ أن أندية الدوري، وتحديداً على مستوى الفريق الأول، أصبحت تركز خلال المواسم الأخيرة على الاستقرار، وتحافظ على الجزء الأكبر من عناصرها، دون أن تدخل في صفقات عديدة مثل السابق، باستثناء بعض الأندية، خاصة الصاعدة حديثاً، والتي تعتمد على عدد صفقات أكبر، بكسب عناصر تمتلك الخبرة في الدوري، أما غالبية فرق المحترفين، فإنها تركز على صفقات محدودة، ما جعلها تمتلك خانات شاغرة في كشوفاتها على مستوى الفريق الأول، مع قيد بقية اللاعبين الذي يشاركون مع الفريق الأول في خانات الرديف أو دونه.