سعيد اليماحي يحرز لقب «زوايا ووك» لكرة القدم الإلكترونية

توج سعيد اليماحي بلقب بطولة «زوايا ووك» الرمضانية لكرة القدم الإلكترونية (Efootball)، التي أقيمت تحت رعاية اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، وسط منافسة قوية بين نخبة من اللاعبين المحترفين. وتمكن اللاعب سعيد اليماحي من تحقيق المركز الأول والتتويج باللقب بعد أداء مميز طوال المنافسات، فيما جاء اللاعب شريف محمد في المركز الثاني، وحل راشد الأستاذ في المركز الثالث بعد أداء لافت.

وأعرب سعيد علي الطاهر الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية عن سعادته بنجاح البطولة، مشيراً إلى أنها شهدت مستوى فنياً عالياً، مؤكداً التزام الاتحاد بمواصلة دعم الرياضات الإلكترونية في الدولة وتوفير منصات تنافسية للاعبين الموهوبين.

تطوير

وأوضح سعيد علي الطاهر أن بطولة «زوايا ووك» الرمضانية لكرة القدم الإلكترونية فرصة لتعزيز خبرات اللاعبين، وتأكيد التعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يسهم في تطوير الرياضات الإلكترونية محلياً وتعزيز برامج اكتشاف المواهب.

يذكر أن بطولة «زوايا ووك» الرمضانية تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الألعاب الإلكترونية في الإمارات، وجذب المزيد من المواهب المحلية إلى هذه الرياضة المتنامية.