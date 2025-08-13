دوناروما "محبط وحزين" لاستبعاده من باريس سان جرمان

عبّر الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما المُستبعد من قائمة باريس سان جرمان لخوض مباراة كأس السوبر الأوروبية أمام توتنهام الإنكليزي الأربعاء، والمُدفع نحو الرحيل، عن إحباطه وحزنه في منشور نشره على إنستغرام الثلاثاء.

وكتب دوناروما "شخص ما قرر أنني لم أعد أستطيع أن أكون جزءا من المجموعة ولا المساهمة في نجاحات الفريق. أنا محبط وحزين".

ومن المرتقب أن يلعب الحارس لوكا شوفالييه، المنتقل السبت الماضي إلى النادي قادما من ليل، بدلا من الإيطالي.

وأقرّ دوناروما في منشوره بحتمية رحيله قائلا إنه "يأمل أن تتاح له الفرصة للنظر في أعين جماهير ملعب بارك دي برانس للمرة الأخيرة وتوديعهم كما يجب".

ووجّه حارس ميلان الإيطالي السابق الشكر إلى زملائه في الفريق، واصفا إياهم بـ"عائلته الثانية، على كل معركة، كل ضحكة وكل لحظة مشتركة".

يبلغ دوناروما 26 عاما، وقد لعب دورا حاسما في حملة باريس الناجحة بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، خصوصا في ثمن النهائي ونصف النهائي أمام ليفربول وأرسنال الإنكليزيين تواليا.

لكن منذ انضمامه إلى باريس سان جرمان، تعرض كثيرا للانتقادات بسبب خروجاته الهوائية غير الموفقة وعدم ثبات مستواه في اللعب بالقدم.

وقال المدرب الإسباني لويس إنريكي الثلاثاء في أوديني خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق السوبر الأوروبي، إن النادي "يبحث عن نوعية مختلفة من الحراس".

وأضاف "هذه القرارات دائما ما تكون صعبة، ولا أستطيع إلا أن أتحدث عن دوناروما بكل خير"، موضحا أن هدفه هو "تحسين الفريق".

