دبا الحصن يكرم الفائزين في ختام بطولته الرمضانية

اختتمت في نادي دبا الحصن الرياضي فعاليات البطولة الرمضانية الكروية للموظفين والإداريين، التي نظمها بمبادرة متميزة احتفاءً بشهر رمضان المبارك، بهدف تعزيز أواصر المحبة والتعاون بين العاملين في النادي، وسط أجواء رياضية حماسية جمعت بين التنافس الشريف والترفيه.

شهد حفل الختام الذي جرى أول من أمس في مقر النادي الدكتور محمد أحمد المطوع، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، ومحمد عبدالله الطربان الحمودي، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن لكرة القدم، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي، حيث تابعوا مجريات المباريات النهائية وتكريم الفرق الفائزة.

انطلقت البطولة في أجواء من الحماس والروح الرياضية، وشارك بها فرق متنوعة تمثل الموظفين والإداريين، وقدموا مستويات متميزة من الأداء والمهارات الكروية، وتميزت المباريات بروح التحدي والإصرار، ما أضفى طابعاً تنافسياً ممتعاً عكس التزام اللاعبين وحبهم للرياضة.

وأشاد الدكتور محمد أحمد المطوع بالدورة، مؤكداً أنها تعكس اهتمام النادي بخلق بيئة عمل إيجابية تعزز التواصل بين الموظفين، وتوفر لهم فرصة للخروج من روتين العمل اليومي والانخراط في أجواء ترفيهية رياضية تبني روح الفريق. وأضاف إن البطولة جاءت لتؤكد قيم المحبة والتلاحم الأسري الذي يميز أسرة نادي دبا الحصن.

من جانبه، أكد محمد عبدالله الطربان الحمودي أن هذه الفعالية تعد نموذجاً لما يسعى إليه النادي من تعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية بين أعضائه وموظفيه، مشيراً إلى أن البطولة لم تكن مجرد حدث رياضي، بل منصة لتعزيز الترابط الاجتماعي، ما ينعكس إيجابياً على بيئة العمل ومستوى الأداء الجماعي. وعبّر أحمد مراد الأميري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، عن سعادته بنجاح الفعالية.