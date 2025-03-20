الروح القتالية سلاح «الأبيض» أمام إيران

يحل منتخب الإمارات الوطني ضيفاً على المنتخب الإيراني على ملعب استاد آزادي في طهران عند الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة السابعة من تصفيات المجموعة الأولى الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ويتسلح «الأبيض» بالروح القتالية من أجل الخروج بنتيجة إيجابية لتعزيز طموحه التنافسي على إحدى بطاقتي المركزين الأول والثاني المؤهلين مباشرة إلى المونديال، في ظل تواجد منتخبنا في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، وبفارق 6 نقاط عن إيران في الصدارة، و3 نقاط عن أوزبكستان في المركز الثاني.

وحقق منتخبنا بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، الفوز في مباراته الأولى في قطر بنتيجة 3 - 1، لكنه لم يكسب سوى نقطة واحدة في المباريات الثلاث التالية، ومنها الخسارة أمام منتخب إيران بهدف دون مقابل على ملعب استاد هزاع بن زايد، قبل أن يرفع من أسهم تأهله إلى المونديال بعد انتصاراته المطمئنة في أبوظبي خلال نوفمبر 2024 ضد قيرغيزستان وقطر، وفي المقابل، يعتبر المنتخب الإيراني من أقوى المنتخبات الآسيوية، ويسعى إلى التأهل للمونديال للمرة السابعة في تاريخه، والرابعة على التوالي.

وأقام «الأبيض» معسكراً داخلياً مغلقاً في جبل علي بدبي من 9 مارس الجاري، واستمر حتى الوصول إلى طهران أمس، وأداء تدريبه الأخير على ملعب المباراة، وضم المعسكر 27 لاعباً، شاركوا جميعاً في التدريبات بمعنويات وروح قتالية عالية، ومنهم 4 وجوه جديدة هم كايو لوكاس ولوان بيريرا لاعبا الشارقة، وجوناتاس سانتوس لاعب الوصل، وعلاء الدين زهير مدافع الوحدة، كما شهدت القائمة عودة خالد توحيد حارس مرمى الشارقة، وسلطان عادل مهاجم شباب الأهلي، وعبدالله رمضان لاعب الجزيرة، الغائبين منذ فترة طويلة عن منتخبنا بسبب الإصابة.

بينما ضم معسكر تحضيرات المنتخب الإيراني 21 لاعباً، ومنهم 5 لاعبين محترفين في دوري أدنوك للمحترفين، وهم مهدي قائدي وسامان قدوس لاعبا كلباء، ومحمد قرباني لاعب الوحدة، وسردار أزمون وسعيد عزت الله لاعبا شباب الأهلي، وهناك احتمالية كبيرة بغياب عزت الله للإصابة حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إيرانية، أكدت أيضاً، على قوة حظوظ منتخب بلادها الذي سيزداد قرباً حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم في حال فوزه اليوم، وحتى في حال تعثره بالتعادل أو الخسارة، سيبقى مرشحاً بقوة إلا في حال حصول إخفاق تام في الجولات الأخيرة.

استقبال

وكانت البعثة وصلت إلى طهران فجر أمس واستقبلها في المطار علي عيسى الزعابي القائم بأعمال سفارة الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث رحب بأعضاء البعثة متمنياً للمنتخب التوفيق في مباراته المهمة. وتضم البعثة عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة ، وعبد المحسن فهد الدوسري عضو مجلس الإدارة إلى جانب أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين.

واستعد الأبيض للمباراة من خلال معسكر داخلي أقيم في منطقة جبل علي منذ التاسع من مارس الجاري أدى فيه مجموعة من الحصص التدريبية ركز خلالها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو على زيادة الانسجام بين اللاعبين في ظل وجود عناصر تنضم للمرة الأولى لصفوف المنتخب.

وستكون مواجهة إيران هي الثالثة لمنتخبنا خارج الديار في تصفيات المرحلة الثالثة، بعد فوزه في المواجهة الأولى على مضيفه قطر 3 - 1، والخسارة في الثانية أمام أوزبكستان 1 - 0، فيما شهدت بقية مباريات «الأبيض» داخل الديار، الخسارة أمام إيران 0 - 1، والتعادل مع كوريا الشمالية 1 - 1، والفوز على كل من قيرغيزستان 3 - 0، وقطر 5 - 0، في حين خاض المنتخب الإيراني خلال تصفيات المرحلة الثالثة، مباراتين فقط على ملعبه حتى الآن، ولم يتلق سوى هدف وحيد في مرماه، وذلك بعدما حقق الفوز في مباراتين على قطر 4 - 1، وعلى قيرغيزستان 1 - 0، وباستثناء التعادل سلبياً مع مضيفه أوزبكستان، لم يفقد المنتخب الإيراني أي نقاط خارج أرضه، إذ فاز على منتخبنا الوطني 1 - 0، وعلى كل من كوريا الشمالية وقيرغيزستان بنتيجة واحدة 3 - 2.

صدارة

ويتساوى منتخبنا الوطني ونظيره الإيراني في صدارة قائمة الأقوى هجوماً في المجموعة الأولى بتسجيل كل منهما 12 هدفاً، بمتوسط هدفين في المباراة الواحدة، فيما يعد «الأبيض» الأقوى دفاعاً في المجموعة بتلقي 4 أهداف بمتوسط 0.6 هدف في المباراة الواحدة، ويليه منتخبا إيران وأوزبكستان بتلقي كل منهما 5 أهداف بمتوسط 0.8 هدف في المباراة الواحدة، وذلك قبل الجولة السابعة للمجموعة الأولى التي تقام اليوم أيضاً، مواجهتا أوزبكستان وقرغيزستان في استاد بونيودكور بطشقند في الساعة الثامنة، وقطر وكوريا الشمالية في استاد جاسم بن حمد بالدوحة في الساعة العاشرة والربع، وفوز أوزبكستان سيضعها على بُعد خطوات من الظهور الأول في تاريخها في المونديال، ويقود أوزبكستان المدرب الوطني تيمور كابادزه، الذي حلَّ مكان سريتشكو كاتانيتش الذي استقال من منصبه لأسباب صحية، كما يقود قطر مدربها الجديد في التصفيات الإسباني لويس غارسيا الذي حل بدلاً عن مواطنه ماركيز لوبيز، في محاولة صعبة في الحفاظ على آمالها من أجل التأهل المباشر للمونديال، إذ لم يعد مصير «العنابي» بين يديه في ظل احتلاله للمركز السابع برصيد 7 نقاط، ولم تفقد كل من قيرغيزستان وكوريا الشمالية في المركزين الخامس والسادس برصيد 3 نقاط ونقطتين بالترتيب، الفرصة في التأهل للمونديال من خلال مقعدين إضافيين متاحين للمنافسة من خلال منافسات تصفيات الدور الرابع.

وفي الوقت نفسه، تشهد المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية اليوم، 3 مواجهات بداية بلقاء كوريا الجنوبية وعُمان في استاد غويانغ في الساعة الثالثة من بعد الظهر، ثم في الساعة العاشرة والربع مساءً، تلتقي العراق والكويت في استاد البصرة الدولي، والأردن وفلسطين في استاد عمّان الدولي، وتعتبر كوريا الجنوبية مُرشحة بقوة لتأكيد تأهلها للمرة 11 على التوالي إلى المونديال، بتصدرها بقيادة مدربها هونغ ميونغ - بو لترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن العراق بالمركز الثاني، و5 نقاط عن الأردن بالمركز الثالث، وتأتي عمان والكويت وفلسطين في المراكز الرابع والخامس والسادس بالترتيب برصيد 6 و4 و3 نقاط.

كما تشهد المجموعة الثالثة اليوم، 3 مواجهات، وتجمع أستراليا وإندونيسيا في استاد سيدني بالساعة الواحدة و10 دقائق ظهراً، واليابان والبحرين في استاد سايتاما 2002 بالساعة الثانية و35 دقيقة من بعد الظهر، والسعودية والصين في استاد جامعة الملك سعود بالساعة العاشرة والربع مساءً، الأمر المؤكد الوحيد في المجموعة أن اليابان المتصدرة برصيد 16 نقطة، ستضمن على الأرجح تأهلها إلى النهائيات إذا ما تغلبت على البحرين، وحال فشلها يمكنها تكرار محاولة حسم التأهل تحت قيادة مدربها هاجيمي مورياسو أمام السعودية بعد 5 أيام، وبالنسبة لبقية منتخبات المجموعة، فكل نقطة مهمة قبل الجولات الأربع الأخيرة.

وتحتل أستراليا المركز الثاني برصيد 7 نقاط، تتقدم بفارق نقطة واحدة فقط عن كل من إندونيسيا، السعودية، البحرين والصين، أصحاب المراكز التالية بفارق الأهداف، وتسعى أستراليا، للتأهل للمونديال للمرة الخامسة على التوالي، وتقابل إندونيسيا المشاركة للمرة الأولى طوال تاريخها في تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية، بينما تسعى السعودية للتأهل للمرة الثالثة على التوالي، وتستضيف منتخب الصين الذي يسعى للعودة إلى الساحة العالمية لأول مرة منذ ظهوره الوحيد عام 2002.