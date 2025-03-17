الوصل والجزيرة .. خطوة أولى نحو نهائي «كأس الرابطة»

يلتقي الوصل وضيفه الجزيرة عند العاشرة من مساء اليوم على ملعب استاد زعبيل، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في سهرة كروية رمضانية تجذب أنظار عشاق المستديرة، يعمل خلالها كل فريق لتحقيق الفوز ووضع خطوته الأولى في طريقه نحو نهائي المنافسة بطموح التتويج باللقب.

وتعتبر المواجهة فرصة أمام الوصل، لمصالحة جماهيره وتعويض مغادرته دوري أبطال آسيا للنخبة مؤخراً لحساب السد القطري، عبر تقديم مباراة جيدة ومعانقة الفوز في مباراة أكمل تحضيراته لها، بعد أن ظل في حالة تدريبات مستمرة طوال الفترة الماضية، وأجرى الجهاز الفني عقب الفراغ من مباراة السد عدداً من الحصص التدريبة التي ركز عبرها على رفع الروح المعنوية ومعالجة السلبيات وتهيئة فريقه للقاء.

فيما اعتمد الجزيرة على سلسلة من التدريبات اليومية التي أعقبت مباراته الأخيرة في الدوري أمام دبا الحصن، وتبدو الروح المعنوية عالية وسط الجهاز الفني ولاعبي «فخر أبوظبي»، من واقع النتائج الإيجابية التي حققها في مبارياته الأخيرة بالدوري، مع تطور مستوى الفريق التي انعكست على حالة الاستقرار التي يعيشها حالياً.

وأثنى الصربي ميلوش مدرب الوصل، على منافسه وقال: «الجزيرة فريق قوي ويتمتع بجودة عالية، وأعتبره صاحب أعلى إمكانات هجومية وسط أندية المحترفين»، وأضاف: قياساً بقوة الجزيرة أعتقد أننا مقبلون على مباراة صعبة، ولكننا سنلعب أمام جماهيرنا وفي ملعبنا، وأعلم أن اللاعبين الذين سيشاركون في المباراة لديهم رغبة قوية في تحقيق الفوز وسيبذلون جهدهم بنسبة 100 %، وسيقاتلون بقوة من أجل النادي وجماهيره، وكذلك بهدف الوصول إلى المباراة النهائية لأن جميع لاعبي الكرة يحرصون دائماً على التواجد في النهائيات والفوز بالبطولات.

وشدد مدرب الوصل، على أن تحقيق هدف بلوغ النهائي يتطلب التركيز الكامل والجهد في مباراتي الذهاب والإياب وأن يكون الفريق في كامل جاهزيته قبل النزول إلى أرضية الملعب، مؤكداً أهمية القتال والعمل على تحقيق الفوز اليوم.

بدوره، أكد الحسين عموتة مدرب الجزيرة جاهزية عناصره للمباراة، وقال: «إن التدريبات السابقة مضت بشكل جيد»، مشيراً إلى أن المواجهة لن تكون سهلة، خصوصاً أن الوصل، وحسب قوله، في كامل جاهزيته البدنية والفنية ولديه دوافعه المتعددة في تحقيق الفوز، وأضاف: «نأمل أن نقدم مباراة جيدة عبر التشكيلة التي سندفع بها في المباراة، وأن ننجح في تجاوز الوصل والتأهل على حسابه إلى المباراة النهائية بعد أداء مباراتي الذهاب والإياب».