أرسنال يحافظ على آماله الضعيفة في حصد الدوري بفوزه على تشيلسي

تغلب أرسنال على غريمه اللندني تشيلسي 1-صفر ليحقق انتصاره الأول في أربع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد بضربة رأس من المهاجم ميكل ميرينو ليعزز آمال الفريق الضعيفة في اللحاق بليفربول المتصدر.

وهز ميرينو الشباك في الدقيقة 20 عندما انحنى برأسه ليحول تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها مارتن أوديجارد بضربة رأس في المرمى من فوق رأس روبرت سانشيز حارس تشيلسي.

وبعد هذا الفوز قلص أرسنال الفارق مع ليفربول، الذي سيواجه نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة في وقت لاحق اليوم، إلى 12 نقطة في المركز الثاني.

وخاض ليفربول وأرسنال 29 مباراة، وتتبقى تسع جولات على نهاية الموسم.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع، متقدما بنقطة واحدة على مانشستر سيتي، ومتأخرا بخمس نقاط عن نوتنجهام فورست صاحب المركز الثالث.