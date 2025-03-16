نابولي يهدر فرصة اعتلاء قمة الدوري بتعادله في فينيتسيا

أهدر نابولي فرصة استعادة صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مؤقتا لأول مرة منذ فبراير الماضي عندما تعادل بدون أهداف مع مضيفه فينيتسيا صاحب المركز قبل الأخير اليوم الأحد.

وظل نابولي في المركز الثاني برصيد 61 نقطة من 29 مباراة، متساويا مع إنتر ميلان المتصدر ويتقدم بفارق ثلاث نقاط على أتلانتا صاحب المركز الثالث قبل لقاء الفريقين في وقت لاحق اليوم.

وسنحت للفريقين عدة فرص لهز الشباك في شوط أول متكافيء على ملعب بيير لويجي بينزو، إذ أطلق جاكومو راسبادوري لاعب نابولي تسديدة في القائم بينما أخرج أمير رحماني لاعب نابولي الكرة من على خط المرمى إثر تسديدة من دانييل فيلا مهاجم فينيتسيا.

وواصل فريق المدرب أنطونيو كونتي الضغط على منافسه بعد الاستراحة لكنه لم يتمكن من اختراق دفاع فينيتسيا العنيد الذي لم يستقبل الآن سوى هدف واحد في أربع مباريات بالدوري - وهي السلسلة التي تعادل فيها أيضا بدون أهداف مع لاتسيو وأتلانتا بين الخمسة الكبار.