تأهل فريقا فخر الفجيرة وسالسبيري إلى نهائي بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية لكرة القدم، التي ينظمها نادي بني ياس بالملعب الفرعي للنادي في الشامخة بالعاصمة أبوظبي.

وتقام بطولة خالد بن طناف المنهالي في نسختها السادسة، بمشاركة 16 فريقاً، إذ تشهد البطولة حضوراً جماهيرياً كبيراً بالآلاف، وتعد واحدة من أشهر البطولات الكروية الرمضانية في أبوظبي.

ونجح فريق فخر الفجيرة في التأهل إلى النهائي الذي يقام غداً السبت بعدما استطاع الفوز على فريق بينونة الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى بهدفين مقابل هدف، في الدور نصف النهائي الذي أقيم، مساء أول من أمس، وذلك عقب مباراة مثيرة بين الفريقين.

فيما صعب سالسبيري إلى نهائي البطولة بعدما نجح في إقصاء فريق صقور بني ياس، والذي توج بلقب البطولة مرتين من قبل، حيث فاز سالسبيري بركلات الترجيح 5 - 3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي. وكان فريق إسناد حامل لقب النسخة الماضية ودع من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام بينونة بركلات الترجيح.