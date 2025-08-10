8613 هدفاً و2662 مباراة في 16 نسخة لدوري المحترفين

شهد الدوري الإماراتي تسجيل 8613 هدفاً في 2662 مباراة، بمتوسط تسجيل 3.2 أهداف في المباراة الوحدة منذ تطبيق الاحتراف في موسم 2008 - 2009، وصولاً إلى نسخة الموسم الماضي من المسابقة 2024 - 2025، ووفقاً لمعدلات التسجيل في النسخ الـ 16 الماضية، يتوقع المزيد من الأهداف المسجلة وتجاوز حاجز 9 آلاف هدف مع نهاية النسخة 17 للدوري المقرر انطلاقها يومي 16 و17 أغسطس الجاري، بمباريات الجولة الأولى.

وعلى مدار تاريخ دوري المحترفين، حدث الاختلاف في عدد الأندية المتنافسة، إذ كانت البداية بمشاركة 12 نادياً في النسخة الأولى، واستمرت المسابقة بالعدد نفسه طوال الأربعة مواسم الأولى وشهد كل منها إقامة 132 مباراة، ثم ارتفع عدد المتنافسين إلى 14 نادياً طوال المواسم الـ 5 التالية وشهد كل منها إقامة 182 مباراة، وبعدها أقيمت نسخة موسم 2017 - 2018، بمشاركة 12 نادياً، وعادت بعدها المسابقة لتشهد تنافس 14 نادياً من موسم 2018 - 2019 وحتى نسخة الموسم المقبل.

وأقيمت مسابقة الدوري بانتظام منذ تطبيق الاحتراف، باستثناء موسم 2019 - 2020، والذي تم إلغاؤه بعد 19 جولة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وبعد عودة الحياة إلى ملاعب المسابقة في الموسم التالي، شهدت المسابقة تسجيل 2843 هدفاً في 910 مباريات بمتوسط 3.1 أهداف في المباراة الواحدة في آخر 5 مواسم، وخرجت الشباك نظيفة في 414 مباراة، وكان العدد الأكبر من الشباك النظيفة 89 مباراة موسم 2021 - 2022، والعدد الأقل موسم 2023 - 2024.

وعلى صعيد التسجيل، كان موسم 2018 - 2019، الأكبر في عدد الأهداف المسجلة ووصلت إلى 644 هدفاً في 182 مباراة بمتوسط 3.5 أهداف في المباراة الواحدة، وسجل الأقل في موسم 2017 - 2018 ووصل إلى 394 هدفاً في 132 مباراة بمتوسط 2.9 هدف في المباراة الواحدة، ولم يتجاوز حاجز التسجيل 500 هدف في أول 4 مواسم مع تنافس 12 نادياً، إذ تم تسجيل 428 و499 و445 و449 هدفاً على التوالي في المواسم من 2008 - 2009 إلى 2011 - 2012.

ومع ارتفاع عدد أندية دوري المحترفين إلى 14 نادياً، وبالتالي عدد المواجهات إلى 182 مباراة، زاد عدد الأهداف المسجلة، لتصل إلى 634 هدفاً في موسم 2012 - 2013، ثم تراجعت إلى 571 و562 و573 و571 هدفاً على التوالي في المواسم من 2013 - 2014 إلى 2016 - 2017، وبعد الانهيار التهديفي في موسم 2017 - 2018، عندما اكتفت الأندية بتسجيل 394 هدفاً، بعد تراجع عدد المتنافسين إلى 12 نادياً، عاد الدوري ليشهد صحوة تهديفية في الموسم التالي بتسجيل 644 هدفاً.

وبعد عودة الحياة للمسابقة عقب الموسم الملغى، تم تسجيل 566 و518 و550 هدفاً على التوالي في المواسم من 2020 - 2021 إلى 2022 - 2023، وقفز معدل التسجيل في موسم 2023 - 2024 ليصل إلى 624 هدفاً، وفي الموسم الماضي تم تسجيل 582 هدفاً في 182 مباراة بمتوسط 3.2 أهداف في المباراة الواحدة، لتحافظ الأندية على متوسط تسجيل لا يقل عن 3 أهداف في المباراة الواحدة في 14 من أصل 16 نسخة من عمر المسابقة الأصعب والأقوى في الكرة الإماراتية، إذ وصل متوسط التسجيل 2.8 و2.9 هدف بالترتيب في موسمي 2021 - 2022 و2017 - 2018، بينما وصل متوسط التسجيل لأعلى مستوياته موسم 2009 - 2010، وكان 3.8 أهداف في المباراة الواحدة.