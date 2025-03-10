100 يوم توقفات و5 مباريات مؤجلة في دوري المحترفين

ينتهي التوقف الحالي والأطول لدوري أدنوك للمحترفين ومدته 26 يوماً، مع انطلاقة مباريات الجولة 19، والتي تقام أيام 27 و28 و29 مارس الجاري، ليصل إجمالي التوقفات 100 يوم موزعة على 5 فترات توقف منذ انطلاقة المسابقة، بمواجهات الجولة الأولى يومي 23 و24 أغسطس 2024، إلى جانب أن نسخة موسم 2024 - 2025 من دورينا، شهدت تأجيل 5 مباريات حتى الآن، والأولى كانت بين كلباء والعين في الجولة الثالثة، وأقيمت 11 ديسمبر 2024، والثانية مباراة العين وشباب الأهلي من الجولة السابعة، وأقيمت 10 يناير 2025، والثالثة مباراة دبا الفجيرة وشباب الأهلي من الجولة 12، وأقيمت 4 فبراير، والمباراتين الرابعة والخامسة تم تأجيلهما من الجولة 16، ويلتقي فيهما الجزيرة مع الشارقة، والوحدة مع شباب الأهلي 27 أبريل المقبل.

مشاركات

وتسببت المشاركات العديدة لمنتخبنا الوطني الأول في تلك التوقفات الطويلة، ومنها مشاركته في كأس الخليج العربي «خليجي 26» في الكويت من 21 ديسمبر 2024 إلى 4 يناير 2025، إلى جانب مشوار منتخبنا الوطني الأول في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي بدأها 16 نوفمبر 2023، حيث تنتظره مواجهتان قويتان خارج الديار أمام منتخبي إيران وكوريا الشمالية يومي 20 و25 مارس الجاري، ضمن الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات المرحلة الثالثة، والمطالب فيهما من «الأبيض» تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على حظوظه الكبيرة في التأهل إلى المونديال المقبل، في ظل تواجد منتخبنا في المركز الثالث للمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وبفارق 6 نقاط عن منتخب إيران المتصدر، و3 نقاط عن منتخب أوزبكستان في المركز الثاني.

بالتأكيد مثل كل التوقفات السابقة، هناك أندية قادرة على الاستفادة من التوقف الحالي، وأخرى متضررة، إذ وضع في الاعتبار وجود مشاركات خارجية وداخلية رسمية لـ 5 من 14 نادٍ في دوري أدنوك للمحترفين، إذ يشارك الوصل وحيداً في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما ودع العين البطولة باحتلاله المركز الـ 12 الأخير في ترتيب دوري الغرب الآسيوي بنقطتين فقط من 8 مباريات، ويلتقي الوصل مضيفه السد في إياب ثمن النهائي في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين، بعدما انتهى لقاء الذهاب بدبي الاثنين الماضي بالتعادل بهدف لكل فريق، فيما يلتقي شباب الأهلي ومضيفه الشارقة في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد غد الأربعاء، بعدما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق في إستاد راشد الأربعاء الماضي، ويحل النصر ضيفاً على القادسية الكويتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال الخليج، بعدما خسر لقاء الذهاب بدبي بهدف دون مقابل، إلى جانب أن الوصل يلتقي الجزيرة يومي 17 و22 مارس الجاري، وشباب الأهلي يلتقي الشارقة يومي 18 و23 من الشهر نفسه، في مباريات ذهاب وإياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

تدريبات

أما بقية أندية دوري أدنوك للمحترفين، فليس لديها أي مشاركات رسمية، ما يمثل مشكلة كبيرة تتمثل في صعوبة توفير مباريات ودية خلال فترة التوقف الحالية، مع استمرارية مباريات دوريات الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وظروف صعوبة التدريبات وخوض المباريات خلال أيام شهر رمضان المبارك.

من جهته، يرى فوك رازوفيتش مدرب كلباء، أن فترة التوقف الحالية وقت مثالي للعمل في تحضير «النمور» لاستكمال المسيرة في الدوري، سعياً لاحتلال مركز متقدم في جدول الترتيب، وأكد أن الإشكالية الوحيدة التي ستقابل جميع الفرق تقريباً، هو غياب اللاعبين الدوليين عن التدريبات، لارتباطهم بمباريات مع منتخبات بلادهم، مشيراً إلى أن الجهاز الفني لكلباء يخطط لخوض 3 مباريات ودية، في محاولة لتحقيق أكبر فائدة ممكنة.

في حين، أكد فرهاد مجيدي مدرب البطائح، أن الجهاز الفني للفريق منذ تولي مسؤولية الفريق في يناير 2025، وهو يسعى إلى تطوير الأداء، وأن فترة التوقف الحالية مناسبة جداً لتنفيذ المزيد من العمل في ظل توافقها مع شهر رمضان الكريم، وكشف أن لدى الجهاز الفني لـ«الراقي» برنامجاً لخوض بعض المباريات الودية خلال أيام التوقف، مشيراً إلى تحدثه مع إدارة النادي في هذا الجانب، لتحقيق الفائدة الأكبر، مشيداً بتعاون إدارة النادي واللاعبين، ومشدداً على نقطة الانضباط في التدريبات، بعدما حقق الفريق بعض النتائج الإيجابية في الأسابيع الأخيرة، وبالتالي لا بد من عدم التوقف عن العمل والتطوير للوصول إلى تقديم وظهور أقوى عندما تستأنف مسابقة الدوري.