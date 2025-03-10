مواجهات قوية في ربع نهائي بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية لكرة القدم، بتأهل مستحق لثمانية فرق هي: الغربية، بينونة، إسناد، سالسبيري، فخر الفجيرة، الأوروبي، مركز الدكتور فراس، وصقور بني ياس.

وتقام بطولة خالد بن طناف المنهالي في نسختها السادسة على الملاعب الفرعية بنادي بني ياس بمنطقة الشامخة بأبوظبي، بمشاركة 16 فريقاً، إذ تشهد البطولة حضوراً جماهيرياً كبيراً بالآلاف، وتعد واحدة من أشهر البطولات الكروية الرمضانية في أبوظبي.

وكان دور المجموعات شهد تألق فرق بينونة والغربية بعدما تصدرا مجموعتيهما، إذ يمثلان فرق دوري الدرجة الثانية الإماراتي، إلى جانب ظهور جيد لفريق فخر الفجيرة الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى.

وتحددت مواجهات الدور ربع النهائي التي تشهد صراعات قوية، حيث يلعب الغربية مع سالسبيري، ويواجه فريق فخر الفجيرة نظيره الأوروبي، بينما يلعب فريق مركز الدكتور فراس ضد صقور بني ياس، فيما تقام المباراة الرابعة بين إسناد وبينونة في مواجهة من العيار الثقيل.

يذكر أن فريق إسناد يحمل لقب النسخة الماضية من بطولة خالد بن طناف لكرة القدم، حيث فاز في نهائي العام الماضي على فريق الزعيم بركلات الترجيح.