صلاح يُقرب الدوري الإنجليزي من ليفربول.. وسيتي يخسر مجدداً

واصل فريق ليفربول التحليق والسير بثبات نحو لقبه الثاني منذ 1990 بعدما حول تأخره، أمس، أمام ضيفه ساوثمبتون صاحب المركز الأخير إلى فوز صعب 3 - 1 بفضل ثنائية للمصري محمد صلاح، فيما استمر مانشستر سيتي حامل اللقب بنتائجه المتقلبة بخسارته أمام مضيفه نوتنغهام فورست 0 - 1 في المرحلة 28 الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

على ملعب «انفيلد»، دخل ليفربول لقاء ساوثمبتون بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأسبوع الماضي خارج الديار على باريس سان جرمان الفرنسي 1 - 0 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وبالفعل نجح في تحقيق فوزه الثالث توالياً والـ21 هذا الموسم، ما سمح له بالابتعاد بالصدارة بفارق 16 نقطة عن ملاحقه أرسنال الوصيف الذي يحل اليوم ضيفاً على مانشستر يونايتد.

جاء هدف ساوثمبتون عن طريق الإيرلندي ويل سمولبون «ق1 + 45»، وأدرك ليفربول التعادل عبر نونييز «ق 51»، ولم ينتظر «ريدز» طويلاً لتسجيل هدف التقدم الذي جاء من ركلة جزاء سجلها محمد صلاح بنجاح «ق 54» ثم كرر الأمر ذاته في «ق 87»، رافعاً رصيده إلى 27 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين.

وعلى ملعب «سيتي غراوند»، سجل كالوم هادسون-أودوي هدف فوريست الوحيد في «ق 83»، فبات الفريق الذي يقترب من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا على بعد 3 نقاط فقط من أرسنال.

في المقابل، بات المركز الرابع لمانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، في خطر، إذ يبتعد تشلسي الخامس عنه بفارق نقطة يتيمة وهو يستقبل ليستر سيتي اليوم، وبهدف قاتل للبرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، تغلب برايتون على فولهام 2 - 1، وتغلب كريستال بالاس على إيبسويتش تاون بهدف في الرمق الأخير للسنغالي إسماعيلا سار «ق 81».