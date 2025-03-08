انشيلوتي : علينا أن نكون حذرين أمام رايو الشجاع

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، إن مواجهة فريقه أمام رايو فاييكانو، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ستكون قوية.

وقال المدرب الإيطالي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه: "رايو يقدم أداءً جيداً للغاية، إنه فريق شجاع يعمل جيداً وهو منظم جداً. سيفرض علينا اللعب بكثير من الشدة وعلينا أن نكون مستعدين".

وتحدث أنشيلوتي عن النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم الفريق، والذي غاب عن التسجيل في آخر مباراتين أمام بيتيس في الدوري وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح مدرب ريال مدريد : "أمام أتلتيكو لم يفعل ما فعله أمام مانشستر سيتي، عندما سجل ثلاثة أهداف، بشكل عام، يقوم بعمل جيد للغاية ونحن سعداء جداً به. تجدر الإشارة إلى أنه ليس في أفضل حالاته دائماً، ولكن ذلك أمر طبيعي في مثل هذا الموسم الصعب".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 54، بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد وثلاث نقاط خلف برشلونة المتصدر في انتظار نتائج الجولة.