باريس سان جيرمان يسحق رين برباعية في الدوري الفرنسي

واصل فريق باريس سان جيرمان سلسلة انتصاراته المحلية بالفوز على مضيفه رين بنتيجة 4 / 1 ضمن منافسات الجولة 25 بالدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت.

أنهى الفريق الباريسي الشوط الأول متقدما بهدف سجله برادلي باركولا في الدقيقة 27 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بين قدمي بريس سامبا حارس مرمى رين.

ورفع باركولا رصيده إلى 13 هدفا في الدوري الفرنسي هذا الموسم ليصبح ثالثا في لائحة الهدافين متساويا مع جوناثان دافيد مهاجم ليل.

وفي الشوط الثاني أضاف جونسالو راموس الهدف الثاني لسان جيرمان في الدقيقة 50 بعد تمريرة من باركولا.

وقلص رين الفارق بهدف سجله ليليان براسير بضربة رأس في الدقيقة 53 بعد ركلة ركنية نفذها لودوفيك بلاس.

وبعد نزوله بديلا في آخر ربع ساعة أكد عثمان ديمبلي فوز الفريق الباريسي بهدفين في الوقت بدل الضائع بالدقيقتين 91 و94.

ورفع ديمبلي رصيده إلى 20 هدفا ليعزز تواجده على قمة هدافي الدوري هذا الموسم.

وتجاوز باريس سان جيرمان بهذا الفوز كبوة الخسارة الأليمة أمام ليفربول بنتيجة صفر / 1 يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وحقق العملاق الباريسي فوزه السادس على التوالي في بطولة الدوري ليرفع رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة، لترتفع معنوياته قبل السفر إلى إنجلترا لأداء مباراة الإياب أمام ليفربول، يوم الثلاثاء.

أما فريق رين تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر، وكسرت هذه الخسارة سلسلة من انتصارين متتاليين.