إسماعيلا سار يقود كريستال بالاس للفوز على إبسويتش المتعثر

سجل إسماعيلا سار هدفا رائعا قرب النهاية بتسديدة من فوق رأس الحارس ليمنح كريستال بالاس الفوز 1-صفر على ضيفه إبسويتش تاون المهدد بالهبوط اليوم السبت، فيما ترك الضيوف يندمون على عدد كبير من الفرص المهدرة في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وارتفع رصيد بالاس إلى 39 نقطة في المركز 11 فيما ظل إبسويتش في منطقة الهبوط بالمركز 18 برصيد 17 نقطة متأخرا بفارق خمس نقاط عن ولفرهامبتون واندرارز صاحب المركز 17 والذي يواجه إيفرتون في وقت لاحق اليوم.

وسنحت 15 فرصة لإبسويتش في مباراة ممتعة لكن سيئة في كثير من الأحيان وكانت ثماني منها على المرمى، لكن فشل الفريق في هز الشباك بسبب مزيج من إنهاء الفرص بشكل سيء وتألق دين هندرسون حارس مرمى كريستال بالاس جعلهم يغادرون ملعب سيلهيرست بارك بدون نقاط.

وبدلا من ذلك خطف سار الأضواء. فبعد وقت قصير من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية مرت بجوار المرمى بقليل، تسلل المهاجم السنغالي خلف الدفاع في الدقيقة 82 وسجل هدفا بتسديدة رائعة تجاوزت أليكس بالمر حارس إبسويتش ليضمن النقاط الثلاث لصاحب الأرض.