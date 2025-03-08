سجل ركلتي جزاء .. محمد صلاح يقود ليفربول لعبور ساوثهامبتون

سجل محمد صلاح نجم ليفربول هدفين من ركلتي جزاء ليقود فريقه ليفربول للفوز على ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 3 / 1 ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت.

تقدم ساوثهامبتون بهدف في الشوط الأول سجله ويل سمولبون في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وقلب ليفربول الطاولة على منافسه في أقل من ثلاث دقائق بالشوط الثاني، حيث أدرك التعادل بهدف داروين نونيز في الدقيقة 51، وتقدم بهدف ثان سجله محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وعزز صلاح تفوق ليفربول بهدف ثالث سجله من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 88.

بهذا الانتصار حقق ليفربول فوزه رقم 21 في الدوري هذا الموسم ليواصل الابتعاد بصدارة جدول الترتيب برصيد 70 نقطة، ويقترب خطوة جديدة من التتويج باللقب، حيث يتفوق بفارق 16 نقطة عن أرسنال الذي سيلاقي مانشستر يونايتد غدا في نفس الجولة، وله مباراة أخرى مؤجلة.

وفاز ليفربول بتواجد مدربه أرني سلوت في المدرجات تنفيذا لعقوبة إيقافه، ليحقق ثلاث نقاط ثمينة ترفع المعنويات قبل مواجهة باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل، وقبل المباراة المرتقبة أمام نيوكاسل يونايتد في نهائي كأس الرابطة الأسبوع المقبل.

أما ساوثهامبتون بقى في ذيل الترتيب بعدما تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز العشرين (الأخير) بعد خسارته رقم 23 ليبقى أقرب الفرق التي ستهبط للدرجة الأولى.