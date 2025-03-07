سلوت يستشهد بمقولة جوردان "كلما عملت بجد زادت حظوظك"

أقرّ الهولندي أرنه سلوت مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بأن فريقه كان "محظوظا" في فوزه على باريس سان جرمان الفرنسي ضمن دوري أبطال أوروبا، لكنه استشهد بقول أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان: "كلما عملت بجد، زادت حظوظك".

وعلى الرغم من السيطرة شبه المطلقة لسان جرمان على ملعبه بارك دي برانس الأربعاء الماضي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، فاز ليفربول بهدف نظيف من تسديدة وحيدة على المرمى عبر البديل هارفي إليوت في الدقيقة 87.

وقال سلوت في مؤتمر صحافي عشية مواجهة ساوثمبتون متذيل الترتيب في المرحلة 28 من الدوري "لم نكن محظوظين قليلا، بل كنا محظوظين جدا جدا جدا. ولكن كما قال مايكل جوردان يوما ما (كلما عملت بجد، زادت حظوظك) وهذا أعظم إطراء يمكن تقديمه للاعبين. لقد عملوا بجد مذهل".

وسدد لاعبو سان جرمان 28 مرة خلال المباراة واستحوذوا على الكرة بنسبة 65 في المائة، لكنهم اصطدموا بتألق الحارس البرازيلي أليسون بيكر أفضل لاعب في المباراة.

وأضاف سلوت "حتى في الشوط الثاني، لم نستحوذ على الكرة ولم نكن الفريق المسيطر على الإطلاق"، لكنه أشاد بقوة لاعبيه الذهنية والبدنية في الدفاع والقدرة على "تسجيل هدف من هجمة مرتدة".

وتابع "للفوز بالألقاب، تحتاج أحيانا إلى مباراة لا تلعب فيها أفضل كرة قدم لديك وتحصل فيها على بعض الحظ؛ والذي قد لا يكون حظا حقا إذا كنت تعمل بجد كما فعلنا".

وأشار المدرب الهولندي إلى أنه لا يوجد فريق يستطيع اللعب "بأفضل أداء له" من بداية الموسم حتى نهايته، مضيفا "أعتقد أن ريال مدريد (الإسباني) هو أحد أفضل الأمثلة على ذلك. فهم يجدون دائما طريقة للفوز حتى عندما يكون الفريق الآخر أفضل منهم".

وأعطى سلوت الفريق الباريسي حقه قائلا "(المدرب الإسباني) لويس إنريكي صنع فريقا مذهلا هنا. كان تحديا لا يُصدق بالنسبة لنا أن نخرج بنتيجة (إيجابية)، ونحن نعلم أن المباراة المقبلة ستكون صعبة".

بعد مواجهة ساوثمبتون، يستضيف ليفربول سان جرمان على ملعب أنفيلد الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.