3 انتصارات مثيرة في افتتاح بطولة خالد بن طناف

افتتحت، مساء أول من أمس، بملاعب نادي بني ياس بالشامخة في العاصمة أبوظبي، بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية لكرة القدم، والتي تقام في نسختها السادسة، بمشاركة 16 فريقاً، وتستمر على مدار 10 أيام، خلال شهر رمضان المبارك.

حضر افتتاح البطولة خالد بن طناف المنهالي، وأعضاء مجلس إدارة نادي بني ياس، وجمهور كبير من أبناء منطقة بني ياس، الذين استمتعوا بأمسية رياضية كروية، وفعاليات ترفيهية وثقافية مصاحبة.

وشهد اليوم الأول من البطولة، التي تعد واحدة من أكثر البطولات شعبية، وتشهد مشاركة عدد من اللاعبين القدامى، 3 مواجهات قوية ومثيرة، حيث يشارك في البطولة عدد من الفرق الناشطة في دوري الدرجة الثانية الإماراتي.

وشهدت الجولة الأولى فوز فريق بينونة على توازن 5 - 2، كما فاز فريق الغربية على الأوروبي 3 - 2، وفاز فريق فخر الفجيرة على المخضرمين بنتيجة كبيرة بستة أهداف مقابل ثلاثة.