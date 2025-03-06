إيقاف فونسيكا مدرب ليون 9 أشهر

تلقى باولو فونسيكا، المدير الفني لفريق ليون الفرنسي لكرة القدم، عقوبة عدم التواجد على مقاعد البدلاء لتسعة أشهر عقب مواجهة حدثت بينه وبين الحكم في مباراة الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن فونسيكا، الذي تلقى العقوبة الطويلة في عيد ميلاده الـ52، لن يتواجد على مقاعد البدلاء حتى نوفمبر من العام الجاري، وذلك بعد مواجهة بينه وبين الحكم الفرنسي بينوا ميلوت في المباراة التي فاز فيها فريقه 2 / 1 على بريست في الدوري الفرنسي يوم الأحد الماضي.

وبعدما قام ميلوت بطرده، واجه فونسيكا الحكم بغضب، وصرخ في وجهه.

وقامت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم بحظر دخول المدرب البرتغالي لغرف خلع ملابس لاعبي ليون حتى سبتمبر المقبل.

واعتذر فونسيكا، الذي تولى تدريب ليل وميلان من قبل، على سلوكه عقب المباراة.

وكان فونسيكا تولى تدريب ليل خلفا لبيير ساجي في نهاية ينايرالثاني الماضي وقاد الفريق في ثلاث مباريات فقط.

ويلتقي ليون، صاحب المركز السادس في الدوري الفرنسي، مع ستيوا بوخاريست في ذهاب دور الـ16 بالدوري الأوروبي في وقت لاحق اليوم الخميس.