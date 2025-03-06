القادسية السعودي في امتحان صعب أمام الاتحاد

يمتحن القادسية قدراته بالمنافسة على إحراز لقب الدوري السعودي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عندما يستقبل الاتحاد المتصدر اليوم في قمة مباريات المرحلة الرابعة والعشرين.

ويحتل القادسية المركز الثالث (50 نقطة) بفارق سبع نقاط عن الاتحاد بطل الموسم قبل الماضي، ونقطة يتيمة عن الهلال حامل اللقب المتعثر راهناً.

على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، يرغب القادسية في مواصلة صحوته بعد الخسارة الثقيلة أمام الأهلي 1-4 في المرحلة 22، قبل أن يتخطى الرياض المنقوص عددياً 1-0 بشق الأنفس في الوقت القاتل.

وقال مدربه الإسباني ميتشل: «نعلم نوعية الخصم الذي سنواجهه، فريق بقوة الاتحاد ومدربهم يمتلكون إمكانيات، لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن فريقي يستطيع منافستهم».