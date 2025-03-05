3 قمم كروية في ختام ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا اليوم

تستكمل اليوم مواجهات مرحلة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقي باريس سان جيرمان مع ليفربول، في حين تجمع قمة ألمانية بين بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن، ويحل برشلونة ضيفاً على بنفيكا.

فعلى ملعب «حديقة الأمراء» في باريس، يستضيف باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي فريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، يخوض ليفربول اللقاء بعد تصدره مرحلة الدوري المجمع في الدور الأول برصيد 21 نقطة، محققاً 7 انتصارات مقابل خسارة وحيدة أمام بي إس في أيندهوفن في الجولة الأخيرة.

أما باريس سان جيرمان، فحجز مكانه في دور الـ16 عبر الملحق، بعدما احتل المركز 15 في مرحلة الدوري قبل أن يتجاوز مواطنه بريست بنتيجة 10 - 0 في مجموع مباراتي الملحق.

وفي مواجهة ألمانية مرتقبة، يستضيف بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني، فريق باير ليفركوزن، حامل لقب الموسم الماضي، على ملعب «أليانز أرينا»، أما في لشبونة، فيستضيف بنفيكا نظيره برشلونة على ملعب «النور»، في لقاء متجدد بعد مواجهتهما الأخيرة يناير الماضي ضمن مرحلة الدوري.