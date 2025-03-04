مواجهات قوية في ذهاب دور الـ16 لـ«أبطال أوروبا» الليلة

تنطلق مساء اليوم منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بإقامة ثماني مواجهات قوية تجمع بين الفرق التي احتلت المراكز الأولى في دور المجموعات، والفرق المتأهلة عبر الملحق.

ويفتتح الدور بإقامة 4 مباريات يلتقي فيها كلوب بروج مع أستون فيلا، وآيندهوفن مع آرسنال، ويشهد ملعب سانتياجو برنابيو ديربي إسبانيا بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، بينما يواجه بوروسيا دورتموند نظيره ليل.

وتستكمل المواجهات غداً بـ3 مباريات أخرى، أبرزها لقاء باريس سان جيرمان مع ليفربول، إلى جانب لقاء القمة الألمانية بين بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن، ومواجهة تجمع بين بنفيكا وبرشلونة ، كما يستضيف فينورد فريق إنتر ميلان.

ويحظى لقاء ريال مدريد وأتلتيكو مدريد باهتمام خاص، نظراً للتنافس الكبير بين الفريقين محلياً وأوروبياً.

ويتفوق ريال مدريد تاريخياً في المواجهات الأوروبية بينهما بعدما سبق له الفوز على أتلتيكو في نهائي البطولة عامي 2014 و2016، فيما تغلب عليه في ربع النهائي عام 2015 ونصف النهائي عام 2017.

وأقر الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني أن خصمه وغريمه المحلي ريال مدريد يملك تاريخا أكبر من ناديه، بيد أنه أكد على حظوظ فريقه في مواجهة حامل اللقب.

وقال سيميوني (54 عاما): «أضع دائماً برشلونة وريال مدريد في موقعهما نظراً لتاريخهما، لذا لم يتغير أي شيء».تابع «كلاهما يملك تاريخاً رائعاً ونحن نتطور وهذا أمر جميل».

وتابع: إن «روخيبلانكوس» يملك فرصة لكتابة قصة جميلة في ملعب سانتياغو برنابيو، بما أننا نربط دوماً المواقف بالتاريخ، والتاريخ موجود، فإن تاريخ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا رائع، وغداً نملك فرصة كبيرة.

ويحارب أتلتيكو أيضاً مع قطبي لا ليغا على لقب الدوري المحلي، إذ يتخلف بفارق نقطة يتيمة عن برشلونة المتصدر فيما يحتل ريال مدريد المركز الثالث.

واعتبر لاعب الوسط الدولي السابق أن الصراع المحلي لن يؤثر على المواجهة القارية، قائلا: «أرى مباراة يخيم عليها الاحترام ضد خصم كبير، وأعتقد أنهم يحترموننا بالمقدار عينه».

وتابع المدرب الذي تولى الإشراف على أتلتيكو في 2011: «أعتقد أن كل المباريات السابقة لن تؤثر أبداً، هذا دوري أبطال أوروبا.. بالنسبة للمدينة أعتقد أنه أمر استعراضي أن يتواجه أتلتيكو وريال معاً».