تذاكر شباب الأهلي والشارقة في «الآسيوية» مناصفة

أعلن نادي شباب الأهلي عن فتح مدرجات ملعبه الرئيسي في استاد راشد مناصفة بين جماهيره وجماهير الشارقة، بعد غدٍ، في مباراتهما ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

ونشر شباب الأهلي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «في لقاء عيال زايد الآسيوي المرتقب يوم الأربعاء 5 مارس الجاري، نعلن عن فتح الملعب لجمهور الشارقة مناصفة، معلناً عن طرح التذاكر للبيع إلكترونياً لحضور المباراة في الاستاد الذي يسع حوالي 9 آلاف مشجع. ويتطلع كل من الفريقين إلى الخروج بنتيجة إيجابية تسهل من مهمة حسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، عندما يلتقي الفريقان في لقاء الإياب 12 مارس الجاري، على ملعب استاد نادي الشارقة.