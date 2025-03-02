روما يواصل انتصاراته ويهزم كومو بالدوري الإيطالي

واصل روما مسيرة انتصاراته بالدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه كومو 2/1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 27 من المسابقة.

وافتتح كومو التسجيل عن طريق لوكاس دا كونا في الدقيقة 44، وأدرك روما التعادل عبر أليكسيس سالميكرز في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 76 سجل أرتيم دوفبيك الهدف الثاني لروما.

وأكمل كومو المباراة بعشر لاعبين بعد طرد لاعبه مارك أوليفيه كامب في الدقيقة 63.

بهذا الفوز ،رفع روما رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة، ليصبح على بعد ست نقاط فقط من المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، والذي يتواجد به يوفنتوس الذي يلعب غدا الاثنين مع هيلاس فيرونا.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد كومو عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر، وهو يبتعد بفارق ست نقاط فقط عن مراكز الهبوط للدرجة الثانية.