غزارة الأهداف والمفاجآت عنوان الجولات الافتتاحية للدوري

تنطلق مباريات دوري أدنوك للمحترفين 2025 - 2026، بمواجهات الجولة الأولى الافتتاحية يومي السبت والأحد (16 و17 الجاري)، وسط توقعات ببداية مثيرة للمسابقة الأصعب، بعدما حرصت الأندية خلال شهور الصيف ولا تزال، على التحضير الجيد لخوض غمار المنافسة على درع البطولة، من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية، وخوض العديد من اللقاءات الودية متدرجة القوة، إلى جانب إجراء العديد من صفقات اللاعبين المهمة والمميزة لتدعيم صفوفها، وعلى مدار تاريخ الدوري منذ تطبيق الاحتراف في موسم 2008 - 2009، عادة ما تشهد الجولات الافتتاحية غزارة في الأهداف ومفاجآت النتائج، في ظل الغموض الذي يحيط دائماً ببعض الأندية في بدايات كل موسم.

وشهد تاريخ المسابقة 3 مسميات للبطولة، إذ كانت البداية دوري اتصالات للمحترفين، ثم دوري الخليج العربي، وصولاً إلى مسماها الحالي دوري أدنوك للمحترفين، وسجل في افتتاحية النسخة الأولى، 19 هدفاً في 6 مباريات، وسجل العين النتيجة الأكبر بالفوز على ضيفه الشارقة 4 - 0، وأحرز العدد الأكبر من الأهداف في مباراة شباب الأهلي ومضيفه النصر بفوز «الفرسان» 4 - 2، وفي النسخة الثانية، تم تسجل 26 هدفاً في 6 مباريات بالجولة الأولى، وحقق الظفرة الفوز الأكبر على ضيفه عجمان 4 - 2، في مباراة الأعلى تسجيلاً للأهداف، بالإضافة للقاء الوصل وضيفه بني ياس وانتهى بالتعادل 3-3.

وسجل في الجولة الأولى لموسم 2010 - 2011، 18 هدفاً في 6 مباريات، وحقق الجزيرة الفوز الأكبر على حساب النصر 3 - 0، وشهدت مباراة العين وضيفه دبي، العدد الأكبر من الأهداف لمصلحة العين 4 - 3.

وشهدت افتتاحية الموسم 2011 - 2012، تسجيل 17 هدفاً في 6 مباريات، وحقق الجزيرة الفوز الأكبر على ضيفه شباب الأهلي 4 - 0، وهي المباراة نفسها الأكثر تهديفاً.

وفي موسم 2012 - 2013، لعبت 7 مباريات بعد زيادة عدد أندية المسابقة إلى 14 نادياً، وتم تسجيل 35 هدفاً، وحقق شباب الأهلي الفوز الأكبر على مضيفه العين في مباراة كانت الأعلى تهديفياً في الجولات الافتتاحية بفوز «الفرسان» 6 - 3، كما شهدت النسخة نفسها أول تعادل سلبي في الجولات الافتتاحية، وذلك في مباراة دبي ودبا.

تم تغيير مسمى البطولة لتحمل اسم دوري الخليج العربي بداية من موسم 2013 - 2014، وشهدت الجولة الافتتاحية، تسجيل 25 هدفاً في 7 مباريات، وحقق بني ياس الفوز الأكبر أمام مضيفه عجمان في مباراة هي الأعلى تهديفاً بعدما انتهت بنتيجة 4 - 3.

وشهدت الجولة الافتتاحية في الموسم 2014 - 2015، تسجيل 20 هدفاً في 7 مباريات، وحقق الوحدة الفوز الأكبر على ضيفه كلباء 5 - 0، وتساوت تلك المباراة في الغزارة التهديفية، مع لقاء الجزيرة ومضيفه عجمان، والذي انتهى بفوز «فخر أبوظبي» 3 - 2.

وفي موسم 2015 - 2016، شهدت الجولة الأولى تسجيل 28 هدفاً في 7 مباريات، وحقق شباب الأهلي الفوز الأكبر على ضيفه الفجيرة في مباراة هي الأعلى تهديفياً أيضاً بعدما انتهت لمصلحة «الفرسان» بنتيجة 8 - 1.

وفي الجولة الافتتاحية لموسم 2016 - 2017 تم تسجيل 19 هدفاً في 7 مباريات، وحقق شباب الأهلي الفوز الأكبر على ضيفه فريق الإمارات 4 - 0، وكانت مباراة النصر ومضيفه الظفرة الأعلى تهديفاً بفوز «العميد» 4 - 2.

وفي الجولة الافتتاحية للموسم التالي، 23 هدفاً في 6 مباريات بعد تقليص عدد الأندية المتنافسة إلى 12 نادياً، وبقي شباب الأهلي الأكثر تحقيقاً للنتائج الافتتاحية القوية بفوزه على ضيفه حتا 4 - 1، بينما انتهت مباراة الإمارات وضيفه الظفرة بالتعادل 3-3، لتكون الأعلى تهديفاً.

وعاد للمشاركة في المنافسة 14 نادياً في موسم 2018 - 2019، وسجل بالجولة الافتتاحية 31 هدفاً في 7 مباريات، لتكون الأكثر غزارة تهديفية في تاريخ المحترفين، وحقق الوحدة أمام ضيفه كلباء الفوز الأكبر بنتيجة 6 - 2، بينما كانت مواجهة شباب الأهلي وضيفه الجزيرة الأعلى تهديفاً بفوز «فخر أبوظبي» 5 - 4.

وتم إلغاء نسخة دوري موسم 2019 - 2020، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومع عودة الحياة للمسابقة بالجولة الافتتاحية للموسم التالي 2020 - 2021، تم تسجيل 28 هدفاً في 7 مباريات، وحقق الوحدة الفوز الأكبر على حساب ضيفه حتا 6 - 0، لتكون المباراة الأعلى أهدفاً، بالتساوي مع فوز الشارقة على مضيفه الفجيرة 4 - 2.

أما الجولة الأولى لموسم 2021 - 2022 فقد شهدت 16 هدفاً في 7 مباريات، وحقق الوحدة الفوز الأكبر أمام مضيفه العروبة 4 - 0، في لقاء الأعلى تهديفاً بالتساوي مع فوز العين على مضيفه خورفكان 3 - 1.

وتم تغيير مسمى البطولة مجدداً إلى مسماه الحالي دوري أدنوك للمحترفين بداية من موسم 2022 - 2023، وشهدت الجولة الافتتاحية، 15 هدفاً في 7 مباريات، وانتهت 3 مباريات بنتيجة واحدة 2 - 0، لمصلحة البطائح على مضيفه كلباء، والجزيرة على ضيفه دبا، والشارقة على مضيفه شباب الأهلي، وانتهت مباراة الوصل والوحدة بالتعادل 2-2، لتكون الأعلى تهديفاً.

2023 - 2024

وسجل 26 هدفاً في 7 مباريات بافتتاحية 2023 - 2024، وحقق شباب الأهلي أمام عجمان الفوز الأكبر بنتيجة 3 - 0، بينما حقق الشارقة الفوز على مضيفه كلباء 4 - 3، في المباراة الأعلى تهديفاً.

وفي الموسم الماضي 2024 - 2025، سُجل 27 هدفاً في 7 مباريات، وحقق كل من العين والنصر الفوز الأكبر بنتيجة واحدة 5 - 1، بتغلب «الزعيم» على ضيفه خورفكان، و«العميد» على مضيفه العروبة، والمباراتان هما الأعلى تهديفاً في تلك الجولة.