ريال مدريد يحتفظ بلقب كأس دبي للقارات للناشئين

فاز فريق ريال مدريد بلقبه الثاني على التوالي في بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة»، التي أقيمت بدعم من مجلس دبي الرياضي، بهدف استقطاب وتطوير المواهب الرياضية في كرة القدم، وشارك فيها أكثر من 400 لاعب من 24 فريقاً.

وتَوَّجَ خلفان بلهول نائب رئيس مجلس دبي الرياضي الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة ورافقه سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وميشيل سلغادو، نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ودانييل بتروفس الرئيس التنفيذي لشركة آي إس دي مدينة دبي الرياضية.

وتمكن فريق ريال مدريد من الفوز بالكأس الذهبية بعد تغلبه على فريق سيلتا فيغو في المباراة النهائية بنتيجة 2 - 1، وفي منافسات الكأس الفضية فاز فريق رودينا بالكأس بعد تغلبه على فريق تشيلسي، وفي الكأس البرونزية فاز فريق فرسان هسبانيا بالكأس بعد تغلبه على فريق الوحدة.

تألق

وفاز اللاعب بابلو جارسيا من فريق ريال مدريد بلقب أفضل لاعب في البطولة، كما فاز اللاعب جويليرمو كولادو من فريق ريال مدريد بلقب أفضل هداف في البطولة، وحصل إيكر لوريدو من فريق سيلتا فيغو على لقب أفضل حارس في البطولة.

وشارك في البطولة 24 فريقاً هي: ريال مدريد، سيلتا فيغو الإسبانيان، وايه سي ميلان، وليفانتي أزورو الإيطاليان، تشلسي الانجليزي، بايرن ميونيخ الألماني، سيسكا، ورودينا الروسيان، ودريبلز الفرنسي، والاتحاد السعودي، وأكاديمية مهد السعودية، ونادي انجليزا الرياضي، وأكاديمية إيريس الأردنيان، وزد المصري، إضافة إلى 10 فرق من الإمارات هي: النصر، الجزيرة، الوحدة، شباب الأهلي، الوصل، الشارقة، حتا، فرسان هسبانيا (فريقين)، وأكاديمية جوغا بونيتو.

نموذج

وتعد بطولة كأس دبي للقارات لكرة القدم للناشئين تحت 13 سنة نموذجاً للتعاون بين مجلس دبي الرياضي المؤسسات الخاصة في تطوير القطاع الرياضي من خلال تنظيم بطولات وفعاليات رياضية متنوعة تنافسية ومجتمعية، كما تأتي البطولة في إطار حرص المجلس على توفير الفرصة للأندية وشركات كرة القدم الإماراتية لتطوير مهارات اللاعبين والمدربين الوطنيين من خلال الاحتكاك والتنافس مع فرق من أكاديميات عالمية مختلفة مما يسهم في رفع مستواهم وتأهيلهم على النحو الأمثل لتقديم أداء عالٍ والانضمام إلى المنتخبات الوطنية المشاركة وتمثيل الوطن في مختلف المحافل الدولية.

وتأتي البطولة أيضاً في إطار خطة شاملة انتهجها مجلس دبي الرياضي بتنظيم بطولات رياضية لمختلف المراحل العمرية للناشئين بمشاركة محلية ودولية، وهو الأمر الذي أسهم في تطوير مواهب وطنية ودولية شقت طريقها إلى الأندية العالمية الكبرى، وتشمل خطة مجلس دبي الرياضي أيضاً تنظيم بطولات مختلفة لجميع المراحل السنية، وتشكل جميع هذه البطولات منتجاً وطنياً إماراتياً يقدمه مجلس دبي الرياضي بكل فخر إلى العالم، ويتم العمل على تطويره سنوياً لكي يكون في صدارة الأحداث الرياضية لجميع الفئات العمرية.